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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Vida babasına koştu

Vida babasına koştu

Babası kalp krizi geçiren Hırvat stoper ülkesine gitti. Yarın yapılacak ameliyattan sonra Vida pazar günü İstanbul’a dönse bile sakatlığı da tam olarak geçmediği için Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi defanstaki önemli eksiklerin sıkıntısı yaşanırken, bir kötü haber de kaptan Domagoj Vida'dan geldi. Babası kalp krizi geçiren tecrübeli stoperin, teknik heyetin izni ile Hırvatistan'a gittiği açıklandı. Vida'nın babası yarın operasyon geçirecek. Sakatlığı da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun babasının ameliyatı iyi geçmesi durumunda pazar günü İstanbul'da olacağı ancak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte teknik direktör Valerien İsmael'in eli iyice sıkıştı. Sağ kanat bekte Rosier'in yerine N'Koudou'nun oynaması bekleniyor. Montero'nun da cezalı olduğu defansta ise sistem değişikliği olmazsa Necip-Welinton-Serdar üçlüsü gündemde.

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Vida babasına koştu
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