Vida babasına koştu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi defanstaki önemli eksiklerin sıkıntısı yaşanırken, bir kötü haber de kaptan Domagoj Vida'dan geldi. Babası kalp krizi geçiren tecrübeli stoperin,Hırvatistan'a gittiği açıklandı. Vida'nın babası yarın operasyon geçirecek. Sakatlığı da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun babasının ameliyatı iyi geçmesi durumunda pazar günü İstanbul'da olacağı ancak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte teknik direktör Valerien İsmael'in eli iyice sıkıştı.oynaması bekleniyor. Montero'nun da cezalı olduğu defansta ise sistem değişikliği olmazsaüçlüsü gündemde.