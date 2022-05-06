‘Berat Albayrak’a kalpten teşekkürler’

Trabzonspor'un, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada statta yaşanan yoğunluk nedeniyle engelli taraftar Emre Vural maça giremedi. Yaşanan bu olaya şahit olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak örnek bir davranışa imza attı. Devreye girenAlbayrak, Emre Vural'ı locadamisafir etti.
Bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamasına statta ortak olan ve büyük bir sevinç yaşayan Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca hayalinikurduğum maçı kendime yerbulamadığım için izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar. Bu tarihimaçta locada bizi misafireden değerli büyüğüm BeratAlbayrak'a kalpten teşekkürler" ifadelerini kullandı.