‘Berat Albayrak’a kalpten teşekkürler’

Trabzonspor'un, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada statta yaşanan yoğunluk nedeniyle engelli taraftar Emre Vural maça giremedi. Yaşanan bu olaya şahit olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak örnek bir davranışa imza attı.Bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamasına statta ortak olan ve büyük bir sevinç yaşayan Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar.ifadelerini kullandı.