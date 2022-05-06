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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Berat Albayrak’a kalpten teşekkürler’

‘Berat Albayrak’a kalpten teşekkürler’
Trabzonspor'un, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada statta yaşanan yoğunluk nedeniyle engelli taraftar Emre Vural maça giremedi. Yaşanan bu olaya şahit olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak örnek bir davranışa imza attı. Devreye giren Albayrak, Emre Vural'ı locada misafir etti.



Bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamasına statta ortak olan ve büyük bir sevinç yaşayan Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca hayalini kurduğum maçı kendime yer bulamadığım için izleyemeyecektim. Taa ki Berat Albayrak devreye girene kadar. Bu tarihi maçta locada bizi misafir eden değerli büyüğüm Berat Albayrak'a kalpten teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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‘Berat Albayrak’a kalpten teşekkürler’
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