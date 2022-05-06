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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Dev kampanya 33 milyon TL’ye ulaştı

YUNUS EMRE SEL
Dev kampanya 33 milyon TL’ye ulaştı

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan 6’şar milyon TL, iş insanları Nevzat Aydın ile Nevzat Kaya 5’er milyon TL bağışta bulundu. Camianın çok sayıda önde gelen isminin de katıldığı kampanyaya destek çığ gibi büyüdü

Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Trabzonspor'un önemli gündemlerinden birisi de yapılacak anıt. Bordo-mavili kulübün destek çağrısı sonrası 3 gün içerisinde hatırı sayılır bir meblağa ulaşıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına stadyumun önüne bir anıt inşa ettirmeye karar verdiklerini ve camiadan destek beklediklerini açıklamıştı.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
Bordo-mavili renklere gönül verenler, bu çağrıya kayıtsız kalmazken, başkan Ahmet Ağaoğlu ile asbaşkan Ertuğrul Doğan 6'şar, Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya 5'er milyon, Ecmel Sarıalioğlu, Fazlı Yeşilyurt, Cemal Yeşilyurt, Tahsin Yeşilyurt, Ömer Ayvacı, Şemseddin Hancı, Esat Emanet, Yalçın Orhan ve Ömer Sarı 1'er milyon TL bağışta bulundu. Ayrıca kulübün sponsorlarından Mekap 1 milyon TL'lik destek verdi. Böylece bağışların 33 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.

BİZDE HEDEF BİTMEZ
2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, bugün Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda sezonu kapatan Peres, sakatlıkları bulunan Denswil ve Hüseyin'in yanı sıra Hamsik, Siopis ve Koita kadroya alınmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada "Güzel ve keyifli günler yaşıyoruz. Ancak lig devam ediyor ve kupa mücadelemiz var. Bu süreçte işi sıkı tutmaya devam edeceğiz. Ligde kalan üç maçımızı kazanmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyoruz. Bizde hedefler bitmez" ifadelerini kullandı.

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Dev kampanya 33 milyon TL’ye ulaştı
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