Dev kampanya 33 milyon TL’ye ulaştı

Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Trabzonspor'un önemli gündemlerinden birisi de yapılacak anıt.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına stadyumun önüne bir anıt inşa ettirmeye karar verdiklerini ve camiadan destek beklediklerini açıklamıştı.Bordo-mavili renklere gönül verenler, bu çağrıya kayıtsız kalmazken, başkanasbaşkan6'şar,ve5'er milyon,1'er milyon TL bağışta bulundu. Ayrıca kulübün sponsorlarından Mekap 1 milyon TL'lik destek verdi.2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, bugün Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda sezonu kapatan Peres, sakatlıkları bulunan Denswil ve Hüseyin'in yanı sıra Hamsik, Siopis ve Koita kadroya alınmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yaptığı açıklamadaLigde kalan üç maçımızı kazanmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyoruz. Bizde hedefler bitmez" ifadelerini kullandı.