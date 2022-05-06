Kerem olmasa düştü düşecek!

23 yaşındaki oyuncu 6 maçtaki kritik katkısı ile takıma tek başına toplamda 10 puan getirdi
BU sezon 3 kulvarda 50 maç oynayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart cezası nedeniyle sadece 1 kez takımını yalnız bıraktı. 49 maçta sarıkırmızılı formayı giyen Kerem,ligde ise 34 karşılaşmada9 gol-7 asistlik performansınyanında 4 penaltıkazandırdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu 35 haftalık maratonda Galatasaray'a tek başına ekstra 10 puan kazandırdı. 6maçta takımını ipten alan yıldızoyuncu olmasaydı takımküme düşme hattının sadece 1puan üzerinde olacaktı.
YETİŞ MARCAO!
Altay deplasmanında sol arka adalesinden sakatlanan Marcao cezası nedeniyle Sivasspor maçında yoktu. Semih'in mumla arattığı Marcao'nun zorlu Başakşehir sınavına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin durumu maç günü belli olacak.
TORRENT'İN SÖZLEŞMESİNDEDİKKAT ÇEKEN DETAY!
GALATASARAY, Torrent'i göndermenin yollarını ararken, İspanyol hocanın sözleşmesi sosyal medyaya sızdı. Bu belgelere göre gelecek sezon sonuna kadar Torrent'eher ay 150 bin euro ödenecek. Ayrıca yönetimin yaptığı anlaşma şartlarına göre sarı-kırmızılılar, hocasını gönderdiği taktirde Torrent başka takımla anlaşsa bile tazminat almaya devam edecek. Galatasaray, İspanyol teknik adama 1.5 milyon Euro ödemekzorunda... Yönetimin, Torrent'e 7 taksit halinde 700bin Euro teklif ettiği, tecrübeli çalıştırının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.