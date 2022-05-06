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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Kerem olmasa düştü düşecek!

Kerem olmasa düştü düşecek!

23 yaşındaki oyuncu 6 maçtaki kritik katkısı ile takıma tek başına toplamda 10 puan getirdi

BU sezon 3 kulvarda 50 maç oynayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart cezası nedeniyle sadece 1 kez takımını yalnız bıraktı. 49 maçta sarıkırmızılı formayı giyen Kerem, ligde ise 34 karşılaşmada 9 gol-7 asistlik performansın yanında 4 penaltı kazandırdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu 35 haftalık maratonda Galatasaray'a tek başına ekstra 10 puan kazandırdı. 6 maçta takımını ipten alan yıldız oyuncu olmasaydı takım küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde olacaktı.

YETİŞ MARCAO!
Altay deplasmanında sol arka adalesinden sakatlanan Marcao cezası nedeniyle Sivasspor maçında yoktu. Semih'in mumla arattığı Marcao'nun zorlu Başakşehir sınavına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin durumu maç günü belli olacak.

TORRENT'İN SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!
GALATASARAY, Torrent'i göndermenin yollarını ararken, İspanyol hocanın sözleşmesi sosyal medyaya sızdı. Bu belgelere göre gelecek sezon sonuna kadar Torrent'e her ay 150 bin euro ödenecek. Ayrıca yönetimin yaptığı anlaşma şartlarına göre sarı-kırmızılılar, hocasını gönderdiği taktirde Torrent başka takımla anlaşsa bile tazminat almaya devam edecek. Galatasaray, İspanyol teknik adama 1.5 milyon Euro ödemek zorunda... Yönetimin, Torrent'e 7 taksit halinde 700 bin Euro teklif ettiği, tecrübeli çalıştırının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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Kerem olmasa düştü düşecek!
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