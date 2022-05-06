Kerem olmasa düştü düşecek!

BU sezon 3 kulvarda 50 maç oynayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart cezası nedeniyle sadece 1 kez takımını yalnız bıraktı. 49 maçta sarıkırmızılı formayı giyen23 yaşındaki yıldız futbolcu 35 haftalık maratonda Galatasaray'a tek başına ekstra 10 puan kazandırdı.Altay deplasmanında sol arka adalesinden sakatlanan Marcao cezası nedeniyle Sivasspor maçında yoktu. Semih'in mumla arattığı Marcao'nun zorlu Başakşehir sınavına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin durumu maç günü belli olacak.GALATASARAY, Torrent'i göndermenin yollarını ararken, İspanyol hocanın sözleşmesi sosyal medyaya sızdı. Bu belgelere göre gelecek sezon sonuna kadarAyrıca yönetimin yaptığı anlaşma şartlarına göre sarı-kırmızılılar, hocasını gönderdiği taktirde Torrent başka takımla anlaşsa bile tazminat almaya devam edecek. Galatasaray, İspanyol teknik adamaYönetimin, Torrent'e 7 taksit halindetecrübeli çalıştırının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.