UEFA’ya rest çeken Rusya yüzünü Asya’ya çevirdi

Ukrayna'ya savaş açmasıyla uluslararası spor kurumları bu ülkeye ait farklı branşlardaki takımları organizasyonlara almadı. UEFA ve basketbolda THY Avrupa Ligi, Rus kulüplerini bu sezon ihraç ederken, gelecek sezon da turnuvalarda yer almayacağını açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etse de daha sonra itirazını geri çekti. Sky Almanya'nın haberineAsya Konfederasyonu'nun (AFC) konuyu değerlendirmeye alacağı öğrenildi.