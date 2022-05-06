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Giriş Tarihi: 6.5.2022

UEFA’ya rest çeken Rusya yüzünü Asya’ya çevirdi

UEFA’ya rest çeken Rusya yüzünü Asya’ya çevirdi
Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş açmasıyla uluslararası spor kurumları bu ülkeye ait farklı branşlardaki takımları organizasyonlara almadı. UEFA ve basketbolda THY Avrupa Ligi, Rus kulüplerini bu sezon ihraç ederken, gelecek sezon da turnuvalarda yer almayacağını açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etse de daha sonra itirazını geri çekti. Sky Almanya'nın haberine UEFA'dan ayrılmaya hazırlanan Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na katılmak için çalışmalara başladı. Asya Konfederasyonu'nun (AFC) konuyu değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

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UEFA’ya rest çeken Rusya yüzünü Asya’ya çevirdi
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