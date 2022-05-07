Adana Demirspor evinde kayıp! Emre Akbaba sahneye çıktı...

37. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Yusuf Karagöz'ün yükselip dokunamadığı topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada Gökhan İnler, çalımlarla yaklaştığı ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip'in faul yaptığı için golu iptal etti.



53'üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli'ye pasını çıkarttı. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



GOL! 76'ncı dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre'ye verdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



79'uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda'nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.



80'inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur'un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor'un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu futbolcular seremoniye üzerinde "Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni okuntulusunuz" yazılı pankartla çıktı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da üzerinde "7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" yazılı pankart taşıdı.