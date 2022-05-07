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Giriş Tarihi: 7.5.2022 15:11

Bursaspor'da İbrahim Yazıcı vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

AA
Bursaspor’da İbrahim Yazıcı vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski kulüp başkanlarından İbrahim Yazıcı, vefatının 9'uncu yılında kabri başında anıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda şampiyon olan kadronun başkanlığını da yapan Yazıcı için Emirsultan Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, dua ederek Yazıcı'nın mezarına karanfil bıraktı.

Törene, merhum İbrahim Yazıcı'nın eşi Ayşen, oğlu Serkan ve kızı Efsun Yazıcı, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, Genel Sekreter Sinan Topuk, Amatör Branşlar ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yolgeçen, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp, eski yöneticilerden İlhan Uslu ve Öztürk Yazıcı ile çok sayıda taraftar katıldı.

Bursaspor Kulübünde ilk olarak 1988-1992 yıllarında başkanlık yapan İbrahim Yazıcı, 15 Ekim 2007'de ikinci kez başkanlığa seçildi. İbrahim Yazıcı, Bursa'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 7 Mayıs 2013'te 65 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Bursaspor'da İbrahim Yazıcı vefatının 9. yılında kabri başında anıldı
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