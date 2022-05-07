Diriliş Rangers!

Avrupa Ligi'nde Leipzig'i iki maç sonunda 4-2 ile devirerek finale adını yazdıranDünyanın en çok şampiyon olan ikinci takımı unvanını elinde bulunduran İskoçlar'ın (55) küllerinden doğma hikâyesi, gözlerimizin önünde eriyen ekiplerimize de ilham kaynağı olacak cinsten...Aradan geçen zaman zarfındayıldızları ve sponsorlukları da elindenuçup giden İskoç ekibi,tamamen öz kaynağından beslendi.Yapılanarak 2017'de yeniden ait olduğu topraklara yani İskoçya Premier Ligi'ne adım attı. Geçen sezonu Celtic'in önünde şampiyon tamamlayanözlenen günlerine de dönüş sinyali verdi.önderliğinde büyük bir ders vererek Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Sevilla'da Frankfurt'un rakibi oldu.Avrupa Ligi gol krallığında 7 golle zirvede bulunan James Tavernier, performansıyla kıskandırıyor. 7 sezon önce Rangers'ın 250 bin Euro'ya Wigan'dan transfer ettiği İngiliz sağ bek, bu sürede 4 kere 30 ve daha fazla gole katkı sağladı. Bu sezon 54 maçta 16 gol ve 16 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, şimdiden 32 gole direkt katkı sağlamayı başardı.Küllerinden doğan çok kulüp var ama Rangers bunun en esaslı hikâyelerinden birine sahip... 4. Lig'e kadar gidip geride kalan 10 yıldan sonra bir kez daha Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için paradan daha fazlasına, geleneğe ve kulüp kültürüne ihtiyacınız var. Önceki akşam Glasgow'da oynanan maçta İskoç taraftarlar proje takımı RB Leipzig'i sahadaki futbolculardan önce boğdular. Bir zamanların klas futbolcusu, Barcelona tedrisatından da geçmiş Giovanni van Bronckhorst büyük iş başardı. Şimdi Sevilla'da bir başka Alman takımı Eintracht Frankfurt ile 'eski zamanlar finali' gibi bir final oynayacaklar.