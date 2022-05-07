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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Diriliş Rangers!

UĞUR ÇEM
Diriliş Rangers!

10 yıl önce Kulüpler Birliği tarafından 4. Lig’e düşürülen İskoç ekibi, Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırırken küllerinden doğdu

Avrupa Ligi'nde Leipzig'i iki maç sonunda 4-2 ile devirerek finale adını yazdıran Rangers, dipten zirveye çıkarak son yılların en büyük başarısına imzasını attı. Dünyanın en çok şampiyon olan ikinci takımı unvanını elinde bulunduran İskoçlar'ın (55) küllerinden doğma hikâyesi, gözlerimizin önünde eriyen ekiplerimize de ilham kaynağı olacak cinsten...
Rangers, vergi kaçırdığı gerekçesiyle kayyum atanıp İskoçya Kulüpler Birliği tarafından 2012'de 4. Lig'i boyladı. Aradan geçen zaman zarfında yıldızları ve sponsorlukları da elinden uçup giden İskoç ekibi, 5 yıl boyunca tamamen öz kaynağından beslendi.

BRONCKHORST DERS VERDİ
Yapılanarak 2017'de yeniden ait olduğu topraklara yani İskoçya Premier Ligi'ne adım attı. Geçen sezonu Celtic'in önünde şampiyon tamamlayan 'The Gers' özlenen günlerine de dönüş sinyali verdi. Bu sezon eski bir futbolcu olan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde büyük bir ders vererek Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Sevilla'da Frankfurt'un rakibi oldu.

250 BİN EURO'LUK KEŞİF
Avrupa Ligi gol krallığında 7 golle zirvede bulunan James Tavernier, performansıyla kıskandırıyor. 7 sezon önce Rangers'ın 250 bin Euro'ya Wigan'dan transfer ettiği İngiliz sağ bek, bu sürede 4 kere 30 ve daha fazla gole katkı sağladı. Bu sezon 54 maçta 16 gol ve 16 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, şimdiden 32 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK: Yürek ve kültür işi
Küllerinden doğan çok kulüp var ama Rangers bunun en esaslı hikâyelerinden birine sahip... 4. Lig'e kadar gidip geride kalan 10 yıldan sonra bir kez daha Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için paradan daha fazlasına, geleneğe ve kulüp kültürüne ihtiyacınız var. Önceki akşam Glasgow'da oynanan maçta İskoç taraftarlar proje takımı RB Leipzig'i sahadaki futbolculardan önce boğdular. Bir zamanların klas futbolcusu, Barcelona tedrisatından da geçmiş Giovanni van Bronckhorst büyük iş başardı. Şimdi Sevilla'da bir başka Alman takımı Eintracht Frankfurt ile 'eski zamanlar finali' gibi bir final oynayacaklar.

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Diriliş Rangers!
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