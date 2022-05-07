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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Mustafa el yakıyor

Mustafa el yakıyor
Beşiktaş'ın devre arasında da kadrosuna katmak istediği Mustafa Eskihellaç'ın, transfer edilmesi için Yeni Malatyaspor'daki akıbeti bekleniyordu. Futbolcunun alacakları için Malatyaspor'a ihtarname gönderilirken, ödemenin son günü de 6 Mayıs olarak belirtilmişti. Ancak Malatya cephesi sözleşmesini feshetme hakkının son gününde 25 yaşındaki futbolcunun 2 milyon TL'lik alacağını hesabına yatırarak bedavaya gidişini önlemiş oldu. Böylece artık başarılı sağ kanat oyuncusunu isteyen bonservis ödemek zorunda. Mustafa için ilk teklifin Kasımpaşa'dan 15 milyon TL olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın ise durumu değerlendirdiği, bonservis için 10 milyon TL teklif götürmeyi planladığı kaydedildi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, devre arasında oyuncusu için 3 milyon Euro talep etmiş ancak o dönem Konyaspor da Beşiktaş da bu rakam karşısında geri adım atmıştı.

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Mustafa el yakıyor
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