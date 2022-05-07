Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Schalke 04 yeniden Bundesliga’da!
Giriş Tarihi: 8.5.2022 00:24 Son Güncelleme: 8.5.2022 00:24

Schalke 04 yeniden Bundesliga’da!

AA
Schalke 04 yeniden Bundesliga’da!

Almanya Bundesliga 2'de lider durumda bulunan Schalke 04, sezonun bitimine 1 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

Schalke 04, Bundesliga 2'nin 33. haftasında Veltins Arena'da ağırladığı St. Pauli'yi 3-2 mağlup etti. Puanını 62'ye çıkaran Schalke 04, 57'şer puanı bulunan en yakın rakipleri Hamburg, Darmstadt 98 ile bir maç eksiği olan Werder Bremen ile puan farkını 5'e çıkardı.

Böylelikle sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Schalke 04, bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Genç kadın okuldan gelen mesaj ile şoke oldu! Köpük partisi fotoğrafları ele verdi
İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
‘İngilizler Özdağ’ı sever’
Türkiye onu konuştu! Parti lideri ABD vatandaşı olmak için dolandırıldı: ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
Pespaye
ARKADAŞINA GÖNDER
Schalke 04 yeniden Bundesliga’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA