Schalke 04 yeniden Bundesliga’da!

Schalke 04, Bundesliga 2'nin 33. haftasında Veltins Arena'da ağırladığı St. Pauli'yi 3-2 mağlup etti. Puanını 62'ye çıkaran Schalke 04, 57'şer puanı bulunan en yakın rakipleri Hamburg, Darmstadt 98 ile bir maç eksiği olan Werder Bremen ile puan farkını 5'e çıkardı.