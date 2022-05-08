17’lik stopere hazır ol mesajı

Bu sezon sadece Gaziantep FK maçının kadrosuna alınan Emir Ortakaya bugün de 18’de olacak. İsmail Kartal, idmanlarda as takımla birlikte oynattığı genç yeteneği derbinin gidişatına göre sahaya sürecek
Fenerbahçe'de derbi öncesi Serdar Aziz'in cezalı, Kim Min Jaeile Attila Szalai'ninde sakatlığı sebebiyle teknik direktörİsmail Kartal gözünü altyapıdan17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'yaçevirdi. Geçen hafta Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınan genç futbolcu Beşiktaş derbisinde de yedek soyunacak. Emir ile idmanlarda yakından ilgilenen teknik direktör Kartal da futbolcusundan her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istedi.
AS TAKIMLA ÇALIŞTIRDI
Sarı-lacivertli teknik adamın 17 yaşındakistoperi taktik antrenmanlarda as takımdadenediği öğrenildi. U17 Milli Takımı'ndada forma giyen Emir, U19 SüperLigi'nde 23 maçta oynarken, 2 tane degol attı. Fenerbahçe'de defansın göbeğindebugün Tisserand-Novak ikilisi oynayacak.
LUİS SUAREZ İÇİN SON RAKİP BARCELONA
ATLETİCO Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'in adı uzun zamandır F.Bahçe ile anılıyordu. Ancak Foot11'in haberine göre; Suarez'in, eski takımı Barcelona'ya dönme ihtimali var. Haberde 35 yaşındaki isme Aston Villa ve MLS'den Inter Miami de talip. İyi bir forvet isteyen Katalan ekibine dönmek için Uruguaylı golcü maaşında indirim yapabilir.
TEKNİK ADAM KARARIİNANIN KOLAY DEĞİL!
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi. Ali Koç buna verdiği cevapta "Takımdaki son durumu İsmailKartal'a borçluyuz. Hoca konusunaşu anda burada girmeyeceğim.Yeri ve zamanı değil amainanın kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.