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Giriş Tarihi: 8.5.2022

17’lik stopere hazır ol mesajı

VOLKAN DEMİR
17’lik stopere hazır ol mesajı

Bu sezon sadece Gaziantep FK maçının kadrosuna alınan Emir Ortakaya bugün de 18’de olacak. İsmail Kartal, idmanlarda as takımla birlikte oynattığı genç yeteneği derbinin gidişatına göre sahaya sürecek

Fenerbahçe'de derbi öncesi Serdar Aziz'in cezalı, Kim Min Jae ile Attila Szalai'nin de sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal gözünü altyapıdan 17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'ya çevirdi. Geçen hafta Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınan genç futbolcu Beşiktaş derbisinde de yedek soyunacak. Emir ile idmanlarda yakından ilgilenen teknik direktör Kartal da futbolcusundan her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istedi.

AS TAKIMLA ÇALIŞTIRDI
Sarı-lacivertli teknik adamın 17 yaşındaki stoperi taktik antrenmanlarda as takımda denediği öğrenildi. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Emir, U19 Süper Ligi'nde 23 maçta oynarken, 2 tane de gol attı. Fenerbahçe'de defansın göbeğinde bugün Tisserand-Novak ikilisi oynayacak.

LUİS SUAREZ İÇİN SON RAKİP BARCELONA
ATLETİCO Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'in adı uzun zamandır F.Bahçe ile anılıyordu. Ancak Foot11'in haberine göre; Suarez'in, eski takımı Barcelona'ya dönme ihtimali var. Haberde 35 yaşındaki isme Aston Villa ve MLS'den Inter Miami de talip. İyi bir forvet isteyen Katalan ekibine dönmek için Uruguaylı golcü maaşında indirim yapabilir.

TEKNİK ADAM KARARI İNANIN KOLAY DEĞİL!
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi. Ali Koç buna verdiği cevapta "Takımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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17’lik stopere hazır ol mesajı
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