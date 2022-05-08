17’lik stopere hazır ol mesajı

Fenerbahçe'de derbi öncesi Serdar Aziz'in cezalı,Geçen hafta Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınan genç futbolcu Beşiktaş derbisinde de yedek soyunacak. Emir ile idmanlarda yakından ilgilenen teknik direktör Kartal da futbolcusundan her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istedi.Sarı-lacivertli teknik adamınU17 Milli Takımı'ndada forma giyen Emir, U19 SüperLigi'nde 23 maçta oynarken, 2 tane degol attı. Fenerbahçe'de defansın göbeğindebugünikilisi oynayacak.ATLETİCO Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'in adı uzun zamandır F.Bahçe ile anılıyordu. Ancak Foot11'in haberine göre; Suarez'in, eski takımı Barcelona'ya dönme ihtimali var. HaberdeAston Villa ve MLS'den Inter Miami de talip. İyi bir forvet isteyen Katalan ekibine dönmek için Uruguaylı golcü maaşında indirim yapabilir.FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi. Ali Koç buna verdiği cevaptaYabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.