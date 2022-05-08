Altay - Giresunspor maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile GZT Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Konuk Giresunspor maçın 28'inci dakikasında Umut'la öne geçti. Altay, 60'ta Kappel'le eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Altay 34 puana yükselirken, kümede kalmayı garantileyen Giresunspor 44 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Altay gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Kappel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Giresunspor kalecisi Onurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

28'inci dakikada Giresunspor öne geçti. Kullanılan köşe atışında Muhammed kafayı vurdu. Kaleciden seken topu Flavio çevirdi, Umut son dokunuşu yaptı. Umut'un vuruşunda Cihan topu çizgiden çıkardı ancak VAR odasında pozisyon incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi: 0-1.

36'ncı dakikada Rodriguez'in pasında topu iyi kontrol eden Rayyan çaprazdan kaleyi yokladı, ancak Altay bu ataktan sonuç alamadı.

55'inci dakikada Kappel'in pasında kale dibinde Zeki topa dokundu. Zeki'nin vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada Altay beraberliği yakaladı. Cebrail'in ortaladığı topa iyi yükselen Kappel kafayla ağları sarstı: 1-1.

72'nci dakikada Altay mutlak golü kaçırdı. Poko'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel'in plase vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

87'nci dakikada Rodriguez'in kullandığı köşe atışında Thaciano'nun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

