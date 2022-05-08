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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Demir pas tuttu Alanya parladı!

Demir pas tuttu Alanya parladı!
ADANA Demirspor, evinde konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mavi Şimşekler, ligdeki 3 puan hasretini 4 maça çıkarırken, Akdeniz ekibi ise üst üste 2. galibiyetini aldı. 20. dakikada Tayyip Talha, ters vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderince Alanya 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 32. dakikada Belhanda'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 77. dakikada Efkan'ın pasında Emre Akbaba, skoru ilan etti: 2-1. Galatasaray'dan kiralık giden 29 yaşındaki Emre, ligdeki 10. golünü kaydetti.

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Demir pas tuttu Alanya parladı!
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