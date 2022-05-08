Demir pas tuttu Alanya parladı!

ADANA Demirspor, evinde konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 yenildi.Akdeniz ekibi ise üst üste 2. galibiyetini aldı. 20. dakikada Tayyip Talha, ters vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderince Alanya 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 32. dakikada Belhanda'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 77. dakikada Efkan'ın pasında Emre Akbaba, skoru ilan etti: 2-1.