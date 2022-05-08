Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’da şölen günü
Giriş Tarihi: 8.5.2022

İstanbul’da şölen günü

YUNUS EMRE SEL
İstanbul’da şölen günü

İkinci şampiyonluk partisi için bugün saat 15.00'ten itibaren yüz binlerce taraftar Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın ederek görülmemiş bir festivale imza atacak Yerel sanatçıların konserleri ile başlayacak organizasyonda ışık şovları, havai fişek gösterileri ve meşalelerle gece geç saatlere kadar sürecek bir eğlence yapılacak

Şampiyonluk kutlamalarına doymayan Trabzonsporlu taraftarlar, 30 Nisan'da Antalya maçı sonrası kent meydanındaki muhteşem şölenin ikincisini bugün İstanbul'da tekrarlayacak. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bir araya gelecek olan yüz binlerce bordo-mavili futbolsever, saat 15.00'te başlayacak olan çılgın partide büyük zaferin tadını çıkaracak. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, Fatma Şentürk'ün sunumuyla Hilmi Kara, Ali Tetik, Ali Alkurt, Onur Atmaca, Hızır Dinçer, Seren Uzun, Uğur Albayrak, Furkan&Paşa gibi yerel sayıda çok sanatçı konserler verecek.

BAŞKAN KUTLAMAYA GELİYOR
Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak. Neon bilekliklerin takılarak meydana gelinmesi çağrısı yapan Aslan Kar, ikinci kez tüm dünyanın konuşacağı bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılması bekleniyor.

SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI
Bu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken, herkese saygılı ve tahriklere kapılmadan sağduyulu bir şekilde eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.

İNGILTERE'DE TRABZON BAYRAĞI
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmasına tepki göstermesine İngiltere'deki Türk futbolseverlerden yanıt geldi. Bordo-mavili bayrağı Newcastle şehrindeki tarihi Tyne Bridge'e Galatasaray ve Fenerbahçeliler astı. Yanına İngiltere'de yaşayan Trabzonsporlu arkadaşlarını da alan iki takım taraftarı da bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Coşku sanal aleme taşınıyor
TRABZONSPOR Kulübü, şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak. Maç önü konuşmalarından soyunma odası kutlamalarına kadar en özel anları VR gözlük teknolojisi sayesinde görme fırsatı sunan bu projeyle, şampiyon takımın futbolcularıyla aynı atmosferin solunacağı vurgulandı. Takımın iç dünyasına yolculuk yapmak isteyenler, yarın Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak bu etkinliğe katılabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti
Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da şölen günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA