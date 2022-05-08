İstanbul’da şölen günü

İkinci şampiyonluk partisi için bugün saat 15.00'ten itibaren yüz binlerce taraftar Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın ederek görülmemiş bir festivale imza atacak Yerel sanatçıların konserleri ile başlayacak organizasyonda ışık şovları, havai fişek gösterileri ve meşalelerle gece geç saatlere kadar sürecek bir eğlence yapılacak
Şampiyonluk kutlamalarına doymayan Trabzonsporlu taraftarlar, 30 Nisan'da Antalya maçı sonrası kent meydanındaki muhteşem şölenin ikincisini bugün İstanbul'da tekrarlayacak. YenikapıEtkinlik Alanı'nda bir araya gelecek olanyüz binlerce bordo-mavili futbolsever,saat 15.00'te başlayacak olan çılgın partidebüyük zaferin tadını çıkaracak. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, Fatma Şentürk'ün sunumuylaHilmi Kara, Ali Tetik, Ali Alkurt,Onur Atmaca, Hızır Dinçer, Seren Uzun,Uğur Albayrak, Furkan&Paşa gibi yerelsayıda çok sanatçı konserler verecek.
BAŞKAN KUTLAMAYA GELİYOR
Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak. Neon bilekliklerintakılarak meydana gelinmesi çağrısı yapanAslan Kar, ikinci kez tüm dünyanınkonuşacağı bir kutlamaya imza atmayıhedefliyor. Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nunda katılması bekleniyor.
SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI
Bu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken, herkesesaygılı ve tahriklere kapılmadansağduyulu bir şekilde eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.
İNGILTERE'DETRABZON BAYRAĞI
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmasına tepki göstermesine İngiltere'deki Türk futbolseverlerden yanıt geldi. Bordo-mavili bayrağı Newcastle şehrindeki tarihi Tyne Bridge'e Galatasaray ve Fenerbahçeliler astı. Yanına İngiltere'de yaşayan Trabzonsporlu arkadaşlarını da alan iki takım taraftarı da bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.
Coşku sanalaleme taşınıyor
TRABZONSPOR Kulübü, şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak. Maç önü konuşmalarından soyunma odası kutlamalarına kadar en özel anları VR gözlük teknolojisi sayesinde görme fırsatı sunan bu projeyle, şampiyon takımın futbolcularıyla aynı atmosferin solunacağı vurgulandı. Takımın iç dünyasına yolculuk yapmak isteyenler, yarın Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak bu etkinliğe katılabilecek.