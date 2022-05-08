İstanbul’da şölen günü

Şampiyonluk kutlamalarına doymayan Trabzonsporlu taraftarlar, 30 Nisan'da Antalya maçı sonrası kent meydanındaki muhteşem şölenin ikincisini bugün İstanbul'da tekrarlayacak.Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda,konserler verecek.Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak.Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamayaBu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken,eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmasına tepki göstermesine İngiltere'deki Türk futbolseverlerden yanıt geldi. Bordo-mavili bayrağı Newcastle şehrindeki tarihi Tyne Bridge'e Galatasaray ve Fenerbahçeliler astı. Yanına İngiltere'de yaşayan Trabzonsporlu arkadaşlarını da alan iki takım taraftarı da bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.TRABZONSPOR Kulübü, şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak. Maç önü konuşmalarından soyunma odası kutlamalarına kadar en özel anları VR gözlük teknolojisi sayesinde görme fırsatı sunan bu projeyle, şampiyon takımın futbolcularıyla aynı atmosferin solunacağı vurgulandı. Takımın iç dünyasına yolculuk yapmak isteyenler, yarın Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak bu etkinliğe katılabilecek.