Üçlü defans çift forvet!

Beşiktaş’la ilk derbisine çıkacak olan Fransız teknik adam defansta Serdar-Welinton-Umut Meraş üçlüsünü oynatacak. Forvette ise Batshuayi’nin yanında Larin, bu ikilinin arkasında ise Ghezzal var
Beşiktaş'ta hafta boyunca teknik direktör Valerien İsmael'in derbiye çıkaracağı kadroyla ilgili kafa karışıklığı vardı. Rosier, Monterove Vida'nın yokluğunda 11'ini oluşturmak için birçok deneme yapan 46 yaşındaki hoca, sonunda kararını verdi. Siyahbeyazlıların Fenerbahçe derbisine 3-4-1-2 sistemiyle çıkması bekleniyor. Bunagöre savunmada Monterove Vida'nın yokluğundasol stoper olarak UmutMeraş'ta karar kılındı. Valerien Ismael'in özel olarak ilgilendiği oyuncusuna stoperde neler yapması gerektiğini tek tek aktardı.
JOSEF'İN YANINA EMİRHAN
Kenan Karaman'ın savunmaya yardım gücünden faydalanmak isteyen Fransız hoca, Rosier'in yokluğunda milli futbolcuyu sağ kanat bek olarak oynatacak. Üçlü forvet ise bu maçtaikiye düşecek ve Batshuayi'ninyanında Cyle Larinolacak. Ghezzal da bu ikiliyi destekleyecek. Orta sahada da Josef'in yanında 17 yaşındaki Emirhan İlkhan forma giyecek.
VODAFONE KAPALI GİŞE
BEŞIKTAŞ- FENERBAHÇE derbisi kapalı gişe oynanacak. Vodafone Park'taki dev mücadelenin biletleri tükendi. 41 bin 903 kapasiteli stadı dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu mücadelede takımlarına destek olacak.