Üçlü defans çift forvet!

Beşiktaş'ta hafta boyunca teknik direktör Valerien İsmael'in derbiye çıkaracağı kadroyla ilgili kafa karışıklığı vardı.11'ini oluşturmak için birçok deneme yapan 46 yaşındaki hoca, sonunda kararını verdi. Siyahbeyazlıların Fenerbahçe derbisine 3-4-1-2 sistemiyle çıkması bekleniyor.Valerien Ismael'in özel olarak ilgilendiği oyuncusuna stoperde neler yapması gerektiğini tek tek aktardı.Kenan Karaman'ın savunmaya yardım gücünden faydalanmak isteyen Fransız hoca, Rosier'in yokluğunda milli futbolcuyu sağ kanat bek olarak oynatacak.Ghezzal da bu ikiliyi destekleyecek. Orta sahada da Josef'in yanında 17 yaşındaki Emirhan İlkhan forma giyecek.BEŞIKTAŞ- FENERBAHÇE derbisi kapalı gişe oynanacak. Vodafone Park'taki dev mücadelenin biletleri tükendi. 41 bin 903 kapasiteli stadı dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu mücadelede takımlarına destek olacak.