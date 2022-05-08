Yukatel Kayserispor’un Başkanı Berna Gözbaşı: Dünyayı uyutuyorum kendim uyuyamıyorum

ANNELİK dünyanın en önemli işi. Şirketim, DEİK çalışmalarım ve üzerine Kayserispor gelince gün yetmiyor, takvim ile savaş veriyorum
ÜÇ kıtaya yatak satıyorum ama tüm işleri aynı anda götürebilmek için uykudan fedakârlık gerekiyor. Az uyuyorum, çok fazla çalışıyorum
KIZIMI başarılı bir iş insanı olarak görmek, daha fazla kadına rol model olmak istiyorum. Büyük hedefim, Kayseri ile Avrupa'da başarı
Oher şeyden önce 18 yaşındakiElif'in annesi… BRNadıyla ürettiği yataklarınıdünyaya satan, Amerika veBulgaristan'da fabrikası olan biriş insanı. Ayrıca Süper Lig tarihine'İlk kadın başkan' olarak adınıyazdırdığı Kayserispor'un herşeyi… Daha 47 yaşında olmasınarağmen yer aldığı tüm kulvarlardabaşarılarıyla öne çıkan BernaGözbaşı ile Anneler Günü'nüvesile ederek buluştuk.Memur çocuğu olarak ticarettedünya çapında bir başarınızvar. Bu noktaya nasıl geldiniz? ASIL sorun hazıra konmak,zorluk yaşamadan tezgâha kurulmak.Annem emekli öğretmen,babam emekli astsubay. Ama ilkokuldanberi coğrafyaya meraklıydım.Hangi ülke ne üretiyor, nealıyor bunları okuyordum. Memurçocuğuyum ama Kayserili'yim.Ticari zekâmız çocukluktan.Her Kayserili potansiyel esnaftır.Zorluklardan yılmamamve ömrünün her aşamasındaAR-GE'ye (araştırma-geliştirme)önem vermem başarıyı getirdi.
NE YAPARSAN YAP AŞK İLE YAP
Bir kadın, anne, iş insanı vekulüp başkanı olarak her şeyenasıl yetişiyorsunuz? ANNELİK dünyanınen önemli işi. Şirketim,DEİK (DışEkonomik İlişkilerKurulu) çalışmalarım,Danimarkaİş KonseyiBaşkanlığım,AvrupaÜlkelerininAvrupaKoordinatörBaşkanlığımve üzerineKayserispor gelincegerçekten günyetmiyor. Takvim ilesürekli savaş veriyorum.Az uyuyorum, çok çalışıyorumve kızımı asla yalnız bırakmamaya,her sorunu ile ilgilenmeyeçalışıyorum. Bir şarkıvar ya 'Ne yaparsan yap aşkile yap.' Ben işimi aşkla yapıyorum.Sevmesem, bunu ne vücudunne bedenin kaldırmaz. Pazargünlerini sevmem mesela.İşe gitmek, çalışmak için pazartesininbaşlamasını isterim.Elif 'Annem dünyaya yataksatıp uyutuyor ama kendisiuyumuyor' dedi. Yorumunuz? ZAMANI iyi planlamak gerekiyor.Bütün bunları aynı andagötürebilmek için uykudanfedakârlık yapmak gerekiyor veen büyük şey 24 saat futbolla yaşıyoruz.Bunda en çok vakit alantabii ki Kayserispor.
ÖLDÜK, ÖLDÜK AMA HEP DİRİLDİK
Kızınız, işiniz ve Kayserispor için hedef vehayalleriniz nedir?
Kızımı başarılı bir iş insanı olarak görmekistiyorum. Daha fazla kadına rol model olabilmekve ihracatımı daha da artırmak, yeni ürünlergeliştirmek, yabancı yatırımcılarla çalışmak hedefim.Kayserisporumuzu 3 yıldır ligde tutmayı başardım. Enbüyük hedefim; Avrupa'da başarılı ve kurumsalaltyapısı çok daha güçlü bir takım oluşturmak.Başkanlıktaki 3 yılınız için yorumunuz?
Öldük öldük dirildik ama sonuçta hep dirildik.Amatöre gidecek çok kötü bir yapı vardı. Gerçekanlamda elimi taşın altına koydum, yapılmasıgerekenin çok üzerinde çalışmalar yaptım.Çok daha üst sıralarda olabilirdik ama olmadı, gelecekseneye inşallah. Ama tüm kamuoyu şunu gördüki futbol dünyası gibi erkek egemen bir dünyada birkadın başarılı şeyler yapıyor.Sezon başında 'Trabzonspor' şampiyonolur demiştiniz, bildiniz? Henüz bitime 2 haftavar ama sezonu nasıl değerlendirirsiniz?
Üç büyükler istedikleri performansa ulaşamayıncamedya ve kamuoyu ayağında biraz sönük kaldı.Ama Anadolu takımlarının başarısı, her takımınher takıma kök söktürdüğü bir lig oldu.Trabzonspor'un geçen sezondan gelen oturmuşkadrosu bu sonucu gösteriyordu ama doğrusu bukadar da arayı açacağını tahmin etmedim
YOĞUNLUKTAN TFF'Yİ DÜŞÜNEMİYORUM BİLE!
TFF seçim süreci hakkındaki düşünceniz nelerdir? ÜLKE ve global etkiler göz önünde bulundurulupradikal kararlar alınmalı, ezberler bozulmalı.Ülke futbolunun geldiği nokta malum. Yıllarınuygulamaları yerine yenilikçi yaklaşımlar gerekli.Sizin de adınız telaffuz ediliyor, 100. yılında TFF'yebaşkan olmak güzel olmaz mı? SON günlerde bana en sık sorulan soru bu. Okadar yoğunum ki bunu düşünemiyorum bile.Ama bana yakıştıran benden umut bekleyenherkese de şükranlarımısunuyorum,güvenleriiçin.
KİLOLARDAN KURTULUN
Son dönemde daha formda bir BernaGözbaşı görüyoruz. Bu karar nasıl alındı? ASLINDA çok geç kalınmış birkarar. Fazla kilolar beni her zamanrahatsız ediyordu. Artan iş temposuile sağlığım risk altındaydı. Radikal birkarar ile her şeyi bir tarafa koydum vehızla kilolardan kurtulmaya başladım.Dünyam, hayatımdeğişti diyebilirim.Kilometrelerceyürüyorum. Yürüdükçeyürümek istiyorum. Ve herkesekesin önerim amankilolarınızı dengede tutun.Üzerinizdeki yükleri atın.
4 KUŞAK BULUŞACAĞIZ
Berna Gözbaşı, kızı Elif ile Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlarken 'Anneler Günü planınız ne?' sorusuna "İşlerimden dolayı annemi çok göremiyorum. Annemi,anneannemi ve kendi kızımıbir araya getirme düşüncesindeyim" yanıtını verdi.
Annem Erciyes gibidir
'Anneni nasıl anlatırsın' dediğimiz Elif, "Annem Erciyes gibidir. Görkemli ve güçlü. Dört mevsimi onunla aynı anda yaşarsınız" yanıtını verdi.
ÇOCUKLUĞUMA DÖNÜYORUM
Çalışırken çocuk büyütmek zor muydu? ELİF, iş anlamında da en yoğun dönemimedenk geldi. Elif'i büyütürken fabrikalarıda büyüttüm. 3 yaşından beri benimleyurt dışı fuarlarına gelir. Zaten yatak ürettiğimiziçin üzerinde uyurdu. Para versen,manken tutsan o kadar dikkat çekmez.Fuarda kaybolurdu, neler çektik. Bu onunda hayatını etkiledi. Hem ticareti hemuluslararası sektörü biliyor. Tam ergenlikçağında da futbolun içine girdi. Hak etmediğişeyleri de çok yaşadı. Çocuk, annesininbir gün Kayserispor başkanı olacağınınereden bilsin. 9 yaşındaki bir fotoğrafını(Beşiktaş formalı) ortaya çıkarıp inanılmazüzücü şeyler de yaşattılar. Kızımbenim bütün hayatım. Her şey onagöre kurulu. Onunla ilişkim çocukluğumgibi. Bazen tartışmalarımız oluyorBerna'nın küçüklüğüyle tartışıyormuşumgibi geliyor.Anneniz, siz ve kızınız. 3 farklı jenerasyonunasıl anlatırsınız? ANNEM öğretmen ama klasikTürk ailesinin içinde o kültürle yoğrulmuşbir anne. Ben anneme göredaha özgür, her zaman seyahat edenama gelenek görenekleri yaşatan biriş insanıyım. Kızım ise tamamen teknolojiçağında. Çoğu zaman hepimizdendaha doğru tespitler yapıyor. Tam bir Z,alfa ne derseniz en yeni kuşak temsilcisi.
AMAÇ ÜLKE TANITIMI
Milli maç içinPorto'dayken gazeteyibir açtım Berna Gözbaşıvar. Portekiz'de de meşhursunuz.Ne hissediyorsunuz? TÜRKİYE-Portekiz İşKonseyi Başkanlığı yaptım.İki ülke arasındakiyatırım, ithalat, ihracatilişkilerini 2 seneboyunca yürütmüştüm.Portekiz-Türkiye maçıda olunca direkt aklageçmiş dönem başkanıolarak bengelmişim. Benpozisyonumuşehrimin ve ülkemintanıtımı için her fırsattakullanıyorum. Başkanolduğumda da 'İlk kadınbaşkan' olarak Times'ahaber olmuştum. EmreDemir'i sattığımızda bu benimiçin sadece bir transfer değildi.Barcelona'nın web sitesindeKayseri'nin sucuğu,pastırması ve mantısıylada yer aldık. Sahadafutbol oynanıyorama biz her olayaKayseri'yi tanıtmakiçin, Türkiye'yitanıtmak içinbakıyoruz.