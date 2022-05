Yukatel Kayserispor’un Başkanı Berna Gözbaşı: Dünyayı uyutuyorum kendim uyuyamıyorum

ANNELİK dünyanın en önemli işi. Şirketim, DEİK çalışmalarım ve üzerine Kayserispor gelince gün yetmiyor, takvim ile savaş veriyorumÜÇ kıtaya yatak satıyorum ama tüm işleri aynı anda götürebilmek için uykudan fedakârlık gerekiyor. Az uyuyorum, çok fazla çalışıyorumKIZIMI başarılı bir iş insanı olarak görmek, daha fazla kadına rol model olmak istiyorum. Büyük hedefim, Kayseri ile Avrupa'da başarıOher şeyden önceBRNadıylaAyrıca Süper Lig tarihine'İlk kadın başkan' olarak adınıyazdırdığıDaha 47 yaşında olmasınarağmen yer aldığı tüm kulvarlardabaşarılarıyla öne çıkan BernaGözbaşı ile Anneler Günü'nüvesile ederek buluştuk.sorun hazıra konmak,zorluk yaşamadan tezgâha kurulmak.Ama ilkokuldanberi coğrafyaya meraklıydım.Hangi ülke ne üretiyor, nealıyor bunları okuyordum.dünyanınen önemli işi. Şirketim,DEİK (DışEkonomik İlişkilerKurulu) çalışmalarım,Danimarkaİş KonseyiBaşkanlığım,AvrupaÜlkelerininAvrupaKoordinatörBaşkanlığımve üzerineKayserispor gelincegerçekten günyetmiyor.Bir şarkıvar ya 'Ne yaparsan yap aşkile yap.'Pazargünlerini sevmem mesela.İşe gitmek, çalışmak için pazartesininbaşlamasını isterim.iyi planlamak gerekiyor.Bütün bunları aynı andagötürebilmek için uykudanfedakârlık yapmak gerekiyor veen büyük şey 24 saat futbolla yaşıyoruz.Bunda en çok vakit alantabii ki Kayserispor.Kızımıolarak görmekistiyorum.ve ihracatımı daha da artırmak, yeni ürünlergeliştirmek, yabancı yatırımcılarla çalışmak hedefim.Kayserisporumuzu 3 yıldır ligde tutmayı başardım.ve kurumsalaltyapısı çok daha güçlü bir takım oluşturmak.Öldük öldük dirildik ama sonuçta hep dirildik.Amatöre gidecek çok kötü bir yapı vardı.Çok daha üst sıralarda olabilirdik ama olmadı, gelecekseneye inşallah. Ama tümfutbol dünyası gibi erkek egemen bir dünyada birkadın başarılı şeyler yapıyor.Üç büyükler istedikleri performansa ulaşamayıncamedya ve kamuoyu ayağında biraz sönük kaldı.AmaTrabzonspor'un geçen sezondan gelen oturmuşkadrosu bu sonucu gösteriyordu amave global etkiler göz önünde bulundurulupradikal kararlar alınmalı, ezberler bozulmalı.Ülke futbolunun geldiği nokta malum. Yıllarınuygulamaları yerine yenilikçi yaklaşımlar gerekli.günlerde bana en sık sorulan soru bu. Okadar yoğunum ki bunu düşünemiyorum bile.Ama bana yakıştıran benden umut bekleyenherkese de şükranlarımısunuyorum,güvenleriiçin.çok geç kalınmış birkarar. Fazla kilolar beni her zamanrahatsız ediyordu.Radikal birkarar ile her şeyi bir tarafa koydum vehızla kilolardan kurtulmaya başladım.Yürüdükçeyürümek istiyorum.Berna Gözbaşı, kızı Elif ile Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlarkensorusuna "İşlerimden dolayı annemi çok göremiyorum.düşüncesindeyim" yanıtını verdi.Annem Erciyes gibidir'Anneni nasıl anlatırsın' dediğimiz Elif, "Annem Erciyes gibidir. Görkemli ve güçlü. Dört mevsimi onunla aynı anda yaşarsınız" yanıtını verdi.iş anlamında da en yoğun dönemimedenk geldi. Elif'i büyütürken fabrikalarıda büyüttüm. 3 yaşından beri benimleyurt dışı fuarlarına gelir.Para versen,manken tutsan o kadar dikkat çekmez.Bu onunda hayatını etkiledi. Hem ticareti hemuluslararası sektörü biliyor. Tam ergenlikçağında da futbolun içine girdi. Hak etmediğişeyleri de çok yaşadı.. Kızımbenim bütün hayatım. Her şey onagöre kurulu.Bazen tartışmalarımız oluyorBerna'nın küçüklüğüyle tartışıyormuşumgibi geliyor.öğretmen ama klasikTürk ailesinin içinde o kültürle yoğrulmuşbir anne. Ben anneme göredaha özgür, her zaman seyahat edenama gelenek görenekleri yaşatan biriş insanıyım. Kızım ise tamamen teknolojiçağında. Çoğu zaman hepimizdendaha doğru tespitler yapıyor. Tam bir Z,alfa ne derseniz en yeni kuşak temsilcisi.-Portekiz İşKonseyi Başkanlığı yaptım.İki ülke arasındakiyatırım, ithalat, ihracatilişkilerini 2 seneboyunca yürütmüştüm.Portekiz-Türkiye maçıda olunca direkt aklageçmiş dönem başkanıolarak bengelmişim.Başkanolduğumda da 'İlk kadınbaşkan' olarak Times'ahaber olmuştum. EmreDemir'i sattığımızda bu benimiçin sadece bir transfer değildi.Barcelona'nın web sitesindeKayseri'nin sucuğu,pastırması ve mantısıylada yer aldık.