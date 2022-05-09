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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Beşiktaş çok sert oynadı

CEYHUN SAMET YÜKSEL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rakibin çok sert oynadığını ve hakemin de buna izin verdiğini söyledi

Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbide kazanamadıkları için çok üzgün olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı ekibin taraftar desteğiyle ciddi bir baskı kurduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip çok sert oynadı, hakem de buna izin verdi. Yine de iyi mücadele ettik, buradan 1 puanla dönmek kötü değil. 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu sergileyemedik. Rakip çok baskılı oynadı. Bu baskı altında ve sertlikte daha iyisini yapabilirdik ama olmadı" dedi. Futbolcularını tebrik eden Kartal, "Ben de futboldan gelen bir insanım ve futbolcunun ne istediğini çok iyi bilirim. Ben neysem oyum, hayatım boyunca rol yapmadım. Futbolcularıma iyiyi de kötüyü de net bir şekilde söylüyorum, bunu yaparken de oyuncularımı ikna ederek yapıyorum, kimseyi kırmıyorum" diye konuştu.

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Beşiktaş çok sert oynadı
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