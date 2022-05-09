Beşiktaş çok sert oynadı

Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbide kazanamadıkları için çok üzgün olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı ekibin taraftar desteğiyle ciddi bir baskı kurduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip çok sert oynadı, hakem de buna izin verdi. Yine de iyi mücadele ettik, buradan 1 puanla dönmek kötü değil.Bu baskı altında ve sertlikte daha iyisini yapabilirdik ama olmadı" dedi. Futbolcularını tebrik eden Kartal, "Ben de futboldan gelen bir insanım ve futbolcunun ne istediğini çok iyi bilirim.bunu yaparken de oyuncularımı ikna ederek yapıyorum, kimseyi kırmıyorum" diye konuştu.