Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haziranda dert çok
Giriş Tarihi: 9.5.2022

Haziranda dert çok

Haziranda dert çok
SAHA içinde işleri bir türlü yoluna koyamayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini kulüp adına en az zararla feshetmeye çalışıyor. Ancak 11 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek sarı-kırmızılı kulübü, Torrent'in tazminatından çok daha büyük finansal sorunlar bekliyor. Yeni yönetim, 20 milyon Euro borçla futbol takımını devralacak. Teknik heyet ve futbolcuların 2 aydır maaşları ödenmiyor. Cicaldau- Morutan ikilisi başta olmak üzere sezon başındaki transferlerin bonservis taksitleri mayıs sonuna ötelenmişti. Mohamed'in kullanılan 4 milyon dolarlık opsiyonu için Zamalek ödeme bekliyor. Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile birlikte haziran ayı için geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu. Ağustos ayında da Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Son dakika: Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişemedi
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk kutlamalarında görsel şölen...
Son dakika: G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Son Dakika Haberler: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Açıklandı: Hiçbir geçerliliği yok!
Kenan Evren bile tanırdı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
İmamoğlu kendini neden imha etti?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haziranda dert çok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA