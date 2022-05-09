Haziranda dert çok

SAHA içinde işleri bir türlü yoluna koyamayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini kulüp adına en az zararla feshetmeye çalışıyor. Ancak 11 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek sarı-kırmızılı kulübü, Torrent'in tazminatından çok daha büyük finansal sorunlar bekliyor.Teknik heyet ve futbolcuların 2 aydır maaşları ödenmiyor. Cicaldau- Morutan ikilisi başta olmak üzere sezon başındaki transferlerin bonservis taksitleri mayıs sonuna ötelenmişti. Mohamed'in kullanılan 4 milyon dolarlık opsiyonu için Zamalek ödeme bekliyor.geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu. Ağustos ayında da Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.