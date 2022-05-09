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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Kupa görücüye çıktı

Kupa görücüye çıktı
15 Mayıs'ta Trabzonspor'a teslim edilecek şampiyonluk kupası Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı binasında sporseverlerin ziyaretine açıldı… Üzerinde, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu" yazan kupa 74 cm uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı. Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı bundan sonra da kupalarda yerini alacak.

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Kupa görücüye çıktı
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