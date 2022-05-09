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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Rize’den üçleme

Rize’den üçleme
MALATYA'DA Süper Lig'e veda eden iki takımın maçında Çaykur Rizespor, ev sahibi Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Konuk ekip 7. dakikada Aminu Umar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 11. dakikada Yusuf Sarı farkı ikiye çıkarttı. 45+1'de Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran durumu 1-2'ye getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Joel Pohjanpalo, 62. dakikada Çaykur Rizespor'un üçüncü golünü kaydetti ve fark tekrar ikiye çıktı. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Çaykur Rizespor, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

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Rize’den üçleme
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