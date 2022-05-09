Rize’den üçleme

MALATYA'DA Süper Lig'e veda eden iki takımın maçındaKonuk ekip 7. dakikada Aminu Umar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 11. dakikada Yusuf Sarı farkı ikiye çıkarttı. 45+1'de Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran durumu 1-2'ye getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Joel Pohjanpalo, 62. dakikadaKalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Çaykur Rizespor, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.