Şampiyon İstanbul’u inletti!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu lider tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. 30 Nisan'da Trabzon'da müthiş bir şölene imza atan Trabzonsporlu futbolseverler dün de Yenikapı Etkinlik Alanı'nı hınca hınç doldurarak İstanbul'u bordomaviye boyadı. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'ten itibaren Yenikapı Meydanı'nda toplanan 176 bin Trabzonspor sevdalısı,Organizasyonda çok sayıda yerel sanatçı konser verirken, davul ve DJ performansları da coşkuyu katladı. Asıl şov ise havanın kararmasıyla başladı. Dünyanın konuştuğu Trabzon'daki ışıklı performansa imza atan Aslan Kar, sahneye çıkarak taraftarı organize etti. Neon bileklikler ve telefon ışıklarıyla ikinci kez unutulmaz görüntüler yaratıldı.TrabzonsporBaşkanı Ahmet Ağaoğlu da kutlamalarda sahneye çıkarak konuşma yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Farkımızı ortaya koyduk. 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Ben de 'O ateş hiç sönmemişti' dedim. O ateş sönseydi, bugün burada 176 bin kişi, dünyanın her yerinde insanlar sokakta olmazdı. Bizimle birlikte yan yana mücadele ettiğiniz için bugün buradayız. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz" dedi. Daha sonra futbolseverlerle birlikte "İşte taraftar işte şampiyon" tezahüratı yapan Ağaoğlu, "Sevincimizi yaşayalım ama aşırıya kaçmayalım. Kimseyle farklı bir davranış içerisine girmeyelim. Bizim kutlamamız dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Buna kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Çünkü kime sorarsanız, "En büyük biziz" diyor. Ama biz de "Biz farklıyız, çünkü Trabzonspor'uz" diyoruz. Şampiyonluğunuzu kaybedebilirsiniz ama karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Bu dik duruşunuz hiç bozulmasın. Bizim yeni sloganımız şu; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" ifadelerini kullandı. Başkan sonra da taraftarlara üçlü çektirdi.YENIKAPI Etkinlik Alanı'nda dün 176 bin bordo- mavili taraftar vardı. Futbolseverler gün boyunca şarkılar ve danslarla eğlendi. Hilmi Kara, Ali Alkurt-Ali Tetik, Batuhan Turan, Onur Atmaca, Hızır Dinçer, Uğur Albayrak, Furkan & Paşa, Seren Uzun, Bizim Gönül, Dj Sibel, Koliva ve Niyazi Koyuncu'nun konserlerinden sonra Aslan Kar Dj performansı gösterdi. Ardından havai fişek gösterisi olurken İhsan Eş ve Selçuk Balcı'nın konserleriyle gece son buldu.MEYDANI dolduran 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı. İstanbul Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sık şampiyonluk beklediklerini söylediler. Bordomavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular.