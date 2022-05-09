Uğurcan’la sıcak temas

Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor…gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi.Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı. Şartlar soruldu ancak bu görüşme henüz resmi bir boyuta ulaşmadı. Bordomavili kulüpletecrübeli kaleci, transfer konusunda topu yönetime atmış durumda. Uğurcan gelen tüm teklifler için" yanıtını veriyor.