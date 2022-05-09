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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Uğurcan’la sıcak temas

Uğurcan’la sıcak temas

Trabzonspor’la 2024’e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki file bekçisinin şartlarını soran İngiliz ekibi, teklifini resmi boyuta taşımaya hazırlanıyor

Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor… Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi. Championship'te şampiyonluğa uzanan, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edeceği için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı. Şartlar soruldu ancak bu görüşme henüz resmi bir boyuta ulaşmadı. Bordomavili kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli kaleci, transfer konusunda topu yönetime atmış durumda. Uğurcan gelen tüm teklifler için "Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" yanıtını veriyor.

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Uğurcan’la sıcak temas
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