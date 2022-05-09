Uğurcan’la sıcak temas

Trabzonspor’la 2024’e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki file bekçisinin şartlarını soran İngiliz ekibi, teklifini resmi boyuta taşımaya hazırlanıyor
Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor… Sezon boyuncaİspanya, Fransa ve İtalyanekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi. Championship'te şampiyonluğauzanan, gelecek sezon PremierLig'de mücadele edeceği içingüçlü bir kadro oluşturmak isteyenFulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı. Şartlar soruldu ancak bu görüşme henüz resmi bir boyuta ulaşmadı. Bordomavili kulüple 30 Haziran2024'e kadar sözleşmesiolan tecrübeli kaleci, transfer konusunda topu yönetime atmış durumda. Uğurcan gelen tüm teklifler için "Trabzonspor'un çıkarlarıneyi gerektiriyorsa onuyaparım" yanıtını veriyor.