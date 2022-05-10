Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Adana Demirspor'la gülmek istiyor! Marcao detayı...
Giriş Tarihi: 10.5.2022 14:58

Galatasaray, Adana Demirspor'la gülmek istiyor! Marcao detayı...

DHA
Galatasaray, Adana Demirspor’la gülmek istiyor! Marcao detayı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı olarak kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyasının detayları
Survivor gibi parti! Elenen gidiyor
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Destek verdiğim için beni affedin
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Adana Demirspor'la gülmek istiyor! Marcao detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA