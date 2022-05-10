Jorge Jesus Fenerbahçe’de

Portekiz kanalı CMTV, 67 yaşındaki ünlü hocanın Kanarya’nın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. UEFA’nın bir organizasyonu için Madrid’de bulunan başkan Koç, Portekiz’e geçip işi resmiyete dökecek
Fenerbahçe, uzun süredir gündemi meşgul eden Jorge Jesus'u resmileştirmek için artık geri sayıma geçti. Portekiz kanalı CMTV, dün flaş olarak verdiği haberde Portekizli teknik adamın sarılacivertli ekibin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. HaberdeAralık 2021'deBenfica'danayrıldığından bu yana boştaolan 67 yaşındaki deneyimliçalıştırıcının, Fenerbahçeile anlaştığı belirtildi. SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus, havaalanında verdiği demeçte "Brezilya'ya geridönmeyeceğim'' dedi.
JESUS DA F.BAHÇE'YI DOĞRULADI
Flamengo'nun da istediği ünlü hoca, "Fenerbahçe'yemi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi. UEFA'nın bir organizasyonu için dün Madrid'e giden başkan Ali Koç, burada gelecek sezon için Finansal Fair Play (FFP) durumuylailgili fikir alışverişindebulundu. Buradan Portekiz'e geçmesi beklenen Koç'un, Jesus'la yapacağı son görüşmede resmi imzalar atılacak.
3 FARKLI KITADA KUPA ALDI BRAGA'DA çıkış yakalayıp Benfica'da 9, Brezilya ekibi Flamengo'da 4, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'de 1 kupa kaldıran Jesus, 3 farklı kıtada bunu başaran ilk teknik adam oldu. Avrupa'da en az 500 maça çıkmışteknik adamlar arasındaen başarılı 3. isim olarak dikkat çekiyor. 67 yaşındaki hoca, kariyeri boyunca 834 maçta 2.04 puan ortalaması tutturmayı başardı. 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Braga, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışından kulüplerin kasasına 621.5 milyon Euro'nun girmesini sağladı.
İLK BULUŞMA NİSAN AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Ali Koç'un, Jorge Jesus'la yaptığı ilk görüşmenin fotoğrafları 26 Nisan'da basına böyle yansımıştı. Yenen yemekte ikiliye Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da eşlik etmişti.
ŞAPKADAN SOL BEK ÇIKTI
KİM, Serdar, Crespo, Szalai, Pelkas, Arda ve Osayi'den yoksun F.Bahçe'yi, Beşiktaş derbisinde Ferdi Kadıoğlu taşıdı. Bu sezon sol kanat bek ve sol bek performansıyla alkış alan 22 yaşındaki isim, en çok pas (60 kez) yapan oyuncu oldu. Üçüncü bölgede yüzde 81'lik pas isabeti sağlayan Ferdi, bu alanda da sahanın lideriydi. 6 kez pas arası, 5 kez top kapmayla yine derbi birincisi olan genç oyuncu için teknik heyet "Transfer planlamasında solbek alınması fikri var. Ancak Ferdiistatistikleriyle modern sol bekintam karşılığı" yorumunu yapıyor.
MERT HAKAN 6 MİLYON EURO
F.BAHÇE'NİN 12 maçlık yenilmezlik serisine damga vuran isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. 2020 yazında Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen Mert Hakan'in ismi CSKA Moskova ile anılıyor. Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Rus ekibinin sezon bitiminde Fenerbahçe'ye teklif sunabileceği ifade ediliyor. Yönetim ve teknikheyet 2024 Haziran'ına kadarsözleşmesi olan Mert Hakan'ın kalmasınıistiyor. 27 yaşındaki oyuncu gitmek isterse 6 milyon Euro bonservis talep edilecek.