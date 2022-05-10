Jorge Jesus Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, uzun süredir gündemi meşgul eden Jorge Jesus'u resmileştirmek için artık geri sayıma geçti. Portekiz kanalı CMTV, dün flaş olarak verdiği haberde Portekizli teknik adamın sarılacivertli ekibin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus, havaalanında verdiği demeçtededi.Flamengo'nun da istediği ünlü hoca,sorusuna iseyanıtını verdi. UEFA'nın bir organizasyonu için dün Madrid'e giden başkan Ali Koç, burada gelecek sezon içinBuradan Portekiz'e geçmesi beklenen Koç'un, Jesus'la yapacağı son görüşmede resmi imzalar atılacak.çıkış yakalayıp Benfica'da 9, Brezilya ekibi Flamengo'da 4, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'de 1 kupa kaldıran Jesus, 3 farklı kıtada bunu başaran ilk teknik adam oldu.olarak dikkat çekiyor. 67 yaşındaki hoca, kariyeri boyunca 834 maçta 2.04 puan ortalaması tutturmayı başardı. 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Braga, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışından kulüplerin kasasına 621.5 milyon Euro'nun girmesini sağladı.Ali Koç'un, Jorge Jesus'la yaptığı ilk görüşmenin fotoğrafları 26 Nisan'da basına böyle yansımıştı. Yenen yemekte ikiliye Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da eşlik etmişti., Serdar, Crespo, Szalai, Pelkas, Arda ve Osayi'den yoksun F.Bahçe'yi, Beşiktaş derbisinde Ferdi Kadıoğlu taşıdı. Bu sezon sol kanat bek ve sol bek performansıyla alkış alan 22 yaşındaki isim, en çok pas (60 kez) yapan oyuncu oldu. Üçüncü bölgede yüzde 81'lik pas isabeti sağlayan Ferdi, bu alanda da sahanın lideriydi. 6 kez pas arası, 5 kez top kapmayla yine derbi birincisi olan genç oyuncu için teknik heyetyorumunu yapıyor.12 maçlık yenilmezlik serisine damga vuran isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. 2020 yazında Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen Mert Hakan'in ismi CSKA Moskova ile anılıyor. Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Rus ekibinin sezon bitiminde Fenerbahçe'ye teklif sunabileceği ifade ediliyor.27 yaşındaki oyuncu gitmek isterse 6 milyon Euro bonservis talep edilecek.