Dev şölen Denizde başlayacak stadyumda bitecek

destan yazan Trabzonspor'da asıl şölen 14 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak. Karnaval, denizdebaşlayacak. Ardından karaya çıkacak olan takım, otobüsle stada kadar şehir turu atacak. 16.00'da kapıları açılacak Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konserler 18.00'de start alacak. DJ performansları, horon ve kolbastı şovlarıyla renklenecek gecede kupa 20.00'den sonra kaldırılacak. Futbolcuların stat içi şampiyonluk turu sonrası ışık şovları ile eğlenceler 23.00'e kadar devam edecek. Bu arada kupa töreninin biletleri Passolig'den bugün kombine sahipleri, sonraki günlerde ise tüm taraftarlar için satışa sunulacak. Bilet fiyatlarıarasında değişiyor.Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala zaferini garantilediği sezonun şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda sporseverlerin ziyaretine açıldı. Kupaya Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi