Fenerbahçe’yi transfere zorlar

Dünya basını her gün 67 yaşındaki Portekizli hocayı manşetlerine taşıyıp, gideceği takım üzerinden yorumlar yapıyor. Ortak görüş ibrenin Türkiye'ye yakın olduğu... Biz de Portekiz'de yayın yapan'ye Jorge Jesus'u sorduk.Jorge Jesus çok güçlü bir karaktere sahip. Fenerbahçe'ye imza atarsa şüphesiz Türkiye Ligi'ni neşelendirecek ve dikkatleri üzerine çekecektir.Brezilya'dan, Arjantin'den, Kolombiya'dan, Şili'den ve Uruguay'dan kendine güvenen kaliteli oyuncuları takımında görmek ister.Defans eğitimi konusunda çok takıntılı. Taktik zekasıyla hücumdaki adamlara fark yaratma özgürlüğü veriyor. Takımları asla hiçbir zaman sıkıcı olmadı ve her zaman hücum futbolu oynadı.Çünkü hırslı ve kışkırtıcı bir konuşması var. AncakJesus, her zaman iyi ve kararlı oyuncuları sever. Mesut Özil'i geri kazanmak ister amaPORTEKIZ basını, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı için İspanya'ya giden Ali Koç'un öncesinde Lizbon'da Jorge Jesus'la ikinci kez bir araya geldiğini ancak kesin anlaşmanın henüz olmadığını okuyucularına duyurdu. O Jogo ve Record gazeteleri Brezilya'dan dönen Jesus için en kuvvetli adayın Fenerbahçe olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün 67 yaşındaki tecrübeli hocaya 7 milyon Euro yıllık ücret ve 3 yıllık kontrat önerdiği, Jesus'un, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesine katılmayı ilk görüşmede şart koştuğu için bu biletin resmileşmesini beklediğinin altı çizildi.Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus, havaalanında verdiği demeçte Brezilya'ya geri dönmeyeceğini söyleyerek Flamengo kapısını kapattı."F.Bahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" dedi. Tecrübeli hoca daha önce yaptığı bir açıklamada çalışmak istediği takımı şöyle özetlemişti: "Benfica'dan ayrıldıktan sonra Everton bana teklif yaptı ancak geri çevirdim. Ben maç değil kupalar kazanmaya talip takımlarda çalışırım."