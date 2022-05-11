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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Fenerbahçe’yi transfere zorlar

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’yi transfere zorlar

“Hücum futbolu oynattığı için taraftarlar onu çok sever. Ama çalışmayı sevmeyen futbolcular şimdiden kendilerini zor bir hayata hazırlasın! Hırsı nedeniyle yaptığı kışkırtıcı konuşmalar Türkiye Ligi’ni neşelendirir”

Dünya basını her gün 67 yaşındaki Portekizli hocayı manşetlerine taşıyıp, gideceği takım üzerinden yorumlar yapıyor. Ortak görüş ibrenin Türkiye'ye yakın olduğu... Biz de Portekiz'de yayın yapan O Jogo'da çalışan spor gazetecisi Duarte Tornesi'ye Jorge Jesus'u sorduk.

İŞTE O YORUMLAR: Jorge Jesus çok güçlü bir karaktere sahip. Fenerbahçe'ye imza atarsa şüphesiz Türkiye Ligi'ni neşelendirecek ve dikkatleri üzerine çekecektir. Pek çok futbolcudan hırs görmek istiyor, bu yüzden çok çalışmayan ve istekli olmayan herkesin çok zor bir hayatı olacak.

MESUT ÖZİL'İ KAZANMAK İSTER AMA...
Brezilya'dan, Arjantin'den, Kolombiya'dan, Şili'den ve Uruguay'dan kendine güvenen kaliteli oyuncuları takımında görmek ister. Fenerbahçe'yi transfer pazarına sert bir şekilde saldırmaya zorlayacaktır. Bunun için ciddi bir rakam ayırmaları gerek. Defans eğitimi konusunda çok takıntılı. Taktik zekasıyla hücumdaki adamlara fark yaratma özgürlüğü veriyor. Takımları asla hiçbir zaman sıkıcı olmadı ve her zaman hücum futbolu oynadı. Türkiye Ligi'nde farkını ortaya koyacak ve iz bırakacaktır. Çünkü hırslı ve kışkırtıcı bir konuşması var. Ancak kibirli karakteri, işler yolunda gitmezse katlanılması zor bir hal alabilir. Jesus, her zaman iyi ve kararlı oyuncuları sever. Mesut Özil'i geri kazanmak ister ama Mesut çalışmazsa Jorge'yi memnun etmesi imkânsız.

7 MİLYON EURO PARA VE 3 YILLIK ANLAŞMA
PORTEKIZ basını, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı için İspanya'ya giden Ali Koç'un öncesinde Lizbon'da Jorge Jesus'la ikinci kez bir araya geldiğini ancak kesin anlaşmanın henüz olmadığını okuyucularına duyurdu. O Jogo ve Record gazeteleri Brezilya'dan dönen Jesus için en kuvvetli adayın Fenerbahçe olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün 67 yaşındaki tecrübeli hocaya 7 milyon Euro yıllık ücret ve 3 yıllık kontrat önerdiği, Jesus'un, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesine katılmayı ilk görüşmede şart koştuğu için bu biletin resmileşmesini beklediğinin altı çizildi.

MAÇ DEĞİL KUPA KAZANMAK İSTERİM
Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus, havaalanında verdiği demeçte Brezilya'ya geri dönmeyeceğini söyleyerek Flamengo kapısını kapattı."F.Bahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" dedi. Tecrübeli hoca daha önce yaptığı bir açıklamada çalışmak istediği takımı şöyle özetlemişti: "Benfica'dan ayrıldıktan sonra Everton bana teklif yaptı ancak geri çevirdim. Ben maç değil kupalar kazanmaya talip takımlarda çalışırım."

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Fenerbahçe’yi transfere zorlar
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