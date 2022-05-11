Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Servet Yardımcı, UEFA Kongresi'nde!
Giriş Tarihi: 11.5.2022 14:06

Servet Yardımcı, UEFA Kongresi'nde!

İHA
Servet Yardımcı, UEFA Kongresi’nde!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UEFA Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ilk olarak dün gerçekleşen ve UEFA kulüp turnuvaları ile ilgili önemli kararların alındığı UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yer aldı. Yardımcı bugün de Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile birlikte üye 55 ülke federasyonun başkan ve yöneticilerinin katıldığı 46. UEFA Olağan Kongresi'nde TFF'yi temsil etti.


Messe Wien Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 2020/21 sezonu finansal raporu ve 2022/23 sezonu bütçesi ile UEFA Yargı Yönetim Organlarının yeni üyeleri onaylandı. UEFA'nın bir sonraki kongresi, 5 Nisan 2023'te Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak.
UEFA, dünkü toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya yükseltilmesi ve UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nin de benzer formatta oynanması kararını almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsrail askerleri Al-Jazeera'nın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin son görüntüsü! Yüzü kanlar içinde...
Son dakika: Kayserispor kupada tarih yazıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da veda etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları ortaya çıktı! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Son dakika: Kazakistan'la 15 tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan yeni hedefi duyurdu
19 yıl sonra gelen itiraf! 4 çocuğundan birisi amcadan biri enişteden çıktı
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Yerli ve milli pasaportta dikkat çeken detay!
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef göstermişti! CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...
Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: “İnsan biraz utanır Ekrem ya..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Servet Yardımcı, UEFA Kongresi'nde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA