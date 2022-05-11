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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Şimdi Vida değil Serdar moda!

Şimdi Vida değil Serdar moda!

İsmael’in son iki hafta, iyileşmesine rağmen Domagoj Vida’yı yedek soyunduracağı ve savunmada Serdar Saatçı-Welinton ikilisine görev vereceği öğrenildi

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Kayserispor maçında 1 gole imza atan 19 yaşındaki stoper, Fenerbahçe karşılaşmasında ise savunmada rakipleriyle korakor mücadele etti, zaman zaman da hücuma katılarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerien İsmael'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar- Welinton ikilisine görev vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti. Geçen yıl faizleriyle Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeyen Kartal, böylece bu parayı geri alamayacak.

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Şimdi Vida değil Serdar moda!
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