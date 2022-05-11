Şimdi Vida değil Serdar moda!

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı.. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerien İsmael'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar- Welinton ikilisine görev vermesi bekleniyor.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti. Geçen yıl faizleriyle Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeyen Kartal, böylece bu parayı geri alamayacak.