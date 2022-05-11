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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Son derbi Sörloth için!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son derbi Sörloth için!

Bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi beklenen Norveçli oyuncunun menajeri Wivestad, önce siyah-beyazlılar, ardından sarı-lacivertlilerle masaya oturacak

Geçtiğimiz hafta sonu Vodafone Park'ta oynanan derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir siyah-beyazlı kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'la ilgilendiği belirtildi. Bayram öncesi Beşiktaş tarafından İstanbul'a davet edilen oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ın bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor. Wivestad'in önceliğinin Kartal olduğu, daha sonra Kanarya ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ
26 yaşındaki Norveçli futbolcu için Leipzig ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunmuştu. Alman kulübünün, Real Sociedad'ın 8 milyon Euro'luk teklifi yerine Beşiktaş'ın önerisine daha sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların Sörloth ile yapmak istediği sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı. Başkan Çebi ve ekibinin, oyuncuya 3 yıllık mukavele ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş vermeyi düşündüğü ifade edildi.

1 SORU 2 GÖRÜŞ
Alexander Sörloth, hangi takım için daha uygun?

FATİH DOĞAN
Kartal'da gol kralı olur
SÖRLOTH, İtalyan kumaşı gibi. Hangi beden üzerine geçerse şık durur. Alan kazanır. Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de yakışır. Sörloth'u farklı kılan iki özelliği var; hem ceza alanı içerisinde bitirici vuruşlara sahip hem de pres yapıp geniş alanda oynayabiliyor. Bu iki özellik onu değerli kılıyor. Eğer mali şartlar oluşursa mutlaka transfer edilmeli. Ancak Beşiktaş'ta çok daha verimli olur gibi görünüyor. Beşiktaş'ın önde basan oyun felsefesi, Rosier ve Rıdvan'ın taşıyacağı toplar, Ghezzal'ın adrese teslim ortaları, Sörloth'u gol krallığına götürür.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Belli ölçüde fayda sağlar
SÖRLOTH, fizik gücü kuvvetli tipik bir nokta santrfor. Trabzon'da başarılı bir performans çizdi. Ama Leipzig'de yedek kaldı. Çünkü Bundesliga'nın temposu, ondaki çabukluk eksikliğinin yetersiz olması oyuncuya problem teşkil etti. Bizde kulüplerimizin mali problemleri olduğundan Süper Lig'de iyi performans gösterip giden oyunculara tekrar rağbet oluyor. Aklıma gelen diğer örnekler, Onyekuru, Gomis, Talisca vs. Eğer Sörloth İstanbul'a gelirse Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de belli ölçüde faydalı olur. 'Trabzonspor'daki kadar katkı verebilir mi?' bence soru işareti.

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Son derbi Sörloth için!
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