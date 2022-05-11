Son derbi Sörloth için!

Geçtiğimiz hafta sonu Vodafone Park'ta oynanan derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir siyah-beyazlı kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'la ilgilendiği belirtildi.Wivestad'in önceliğinin Kartal olduğu, daha sonra Kanarya ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.26 yaşındaki Norveçli futbolcu için Leipzig ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunmuştu.Siyah-beyazlıların Sörloth ile yapmak istediği sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı. Başkan Çebi ve ekibinin, oyuncuya 3 yıllık mukavele ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş vermeyi düşündüğü ifade edildi.FATİH DOĞAN, İtalyan kumaşı gibi. Hangi beden üzerine geçerse şık durur. Alan kazanır.Sörloth'u farklı kılan iki özelliği var; hem ceza alanı içerisinde bitirici vuruşlara sahip hem de pres yapıp geniş alanda oynayabiliyor. Bu iki özellik onu değerli kılıyor. Eğer mali şartlar oluşursa mutlaka transfer edilmeli.Beşiktaş'ın önde basan oyun felsefesi, Rosier ve Rıdvan'ın taşıyacağı toplar, Ghezzal'ın adrese teslim ortaları, Sörloth'u gol krallığına götürür.ÖMER ÜRÜNDÜL, fizik gücü kuvvetli tipik bir nokta santrfor. Trabzon'da başarılı bir performans çizdi. Ama Leipzig'de yedek kaldı.Bizde kulüplerimizin mali problemleri olduğundan Süper Lig'de iyi performans gösterip giden oyunculara tekrar rağbet oluyor. Aklıma gelen diğer örnekler, Onyekuru, Gomis, Talisca vs. Eğer Sörloth İstanbul'a gelirse Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de belli ölçüde faydalı olur. 'Trabzonspor'daki kadar katkı verebilir mi?' bence soru işareti.