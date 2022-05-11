Son derbi Sörloth için!

Bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi beklenen Norveçli oyuncunun menajeri Wivestad, önce siyah-beyazlılar, ardından sarı-lacivertlilerle masaya oturacak
Geçtiğimiz hafta sonu Vodafone Park'ta oynanan derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir siyah-beyazlı kulübün gündeminde olan Alexander Sörloth'la ilgilendiği belirtildi. Bayramöncesi Beşiktaş tarafındanİstanbul'a davet edilenoyuncunun menajeri MortenWivestad'ın bugün ya da yarın gelmesibekleniyor. Wivestad'in önceliğinin Kartal olduğu, daha sonra Kanarya ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.
3 YILLIK SÖZLEŞME VE 2.5 MİLYON EURO MAAŞ
26 yaşındaki Norveçli futbolcu için Leipzig ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunmuştu. Alman kulübünün, Real Sociedad'ın8 milyon Euro'luk teklifi yerine Beşiktaş'ınönerisine daha sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların Sörloth ile yapmak istediği sözleşmenin detayları da netleşmeye başladı. Başkan Çebi ve ekibinin, oyuncuya 3 yıllık mukavele ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş vermeyi düşündüğü ifade edildi.
1 SORU 2 GÖRÜŞ Alexander Sörloth, hangi takım için daha uygun?
FATİH DOĞAN Kartal'da gol kralı olur
SÖRLOTH, İtalyan kumaşı gibi. Hangi beden üzerine geçerse şık durur. Alan kazanır. Beşiktaş'a daFenerbahçe'ye deyakışır. Sörloth'u farklı kılan iki özelliği var; hem ceza alanı içerisinde bitirici vuruşlara sahip hem de pres yapıp geniş alanda oynayabiliyor. Bu iki özellik onu değerli kılıyor. Eğer mali şartlar oluşursa mutlaka transfer edilmeli. Ancak Beşiktaş'taçok daha verimliolur gibi görünüyor. Beşiktaş'ın önde basan oyun felsefesi, Rosier ve Rıdvan'ın taşıyacağı toplar, Ghezzal'ın adrese teslim ortaları, Sörloth'u gol krallığına götürür.
ÖMER ÜRÜNDÜL Belli ölçüde fayda sağlar
SÖRLOTH, fizik gücü kuvvetli tipik bir nokta santrfor. Trabzon'da başarılı bir performans çizdi. Ama Leipzig'de yedek kaldı. ÇünküBundesliga'nın temposu,ondaki çabuklukeksikliğinin yetersizolması oyuncuyaproblem teşkil etti. Bizde kulüplerimizin mali problemleri olduğundan Süper Lig'de iyi performans gösterip giden oyunculara tekrar rağbet oluyor. Aklıma gelen diğer örnekler, Onyekuru, Gomis, Talisca vs. Eğer Sörloth İstanbul'a gelirse Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de belli ölçüde faydalı olur. 'Trabzonspor'daki kadar katkı verebilir mi?' bence soru işareti.