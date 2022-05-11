Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! Sivasspor - Alanyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Fer, Novais, Efacan, Emre, Candeias, Eduardo