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Giriş Tarihi: 11.5.2022 20:12 Son Güncelleme: 11.5.2022 20:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! Sivasspor - Alanyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oluyor! Sivasspor - Alanyaspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Her iki takım da final biletinin sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Müsabakada tur atlayan taraf finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Fer, Novais, Efacan, Emre, Candeias, Eduardo

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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor! Sivasspor - Alanyaspor (CANLI)
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