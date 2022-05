Leipzig sıcak sıra Sörloth’ta

Beşiktaş, forvet mevkiini emanet etmek istediğiiçin görüşmelerini hızlandırdı. Kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek isteyen siyah-beyazlılar,önermişti. Alman ekibinin, diğer taliplilere göre Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor.Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.BEŞIKTAŞ'IN golcü listesinde ikinci sırada yer alan Adam Buksa, formasını giydiği New England'ın yönetimiyle görüşme yaptı.Buksa'nın aralık ayında bitecek sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon maddesi bulunuyor.Hayali ve karşılığı yokFUTBOL dünyasının kendine ait bir piyasası oluştu. Kesinlikle hayali ve karşılığı olmayan bedeller var. Messi, Barcelona'dan ayrıldığında senede 100 milyon Euro kazanıyordu. Sezon sonu serbest kalacak olan Mbappe için Real Madrid yılda 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu rekabet "Oyuncuyu alalım, şampiyon olalım" felsefesinden ziyade kulüplerin kendi aralarında güç savaşı gibi. Düşünsenize; Real Madrid, Ronaldo'yu sattığı parayla stadını yaptı. Juventuslular da bu transferden keyif aldı, mutlu oldu. Bu rakamlar, oyuncuların kalitesini değil, kulüplerin gücünü temsil ediyor.Parası olan düdüğü çaldıMANCHESTER City, Haaland gibi yıldız bir oyuncuya 60 milyon Euro bonservisi boşuna vermez. Haaland, son dönemlerde golcülük konusunda her takımın isteyeceği bir oyuncudur. Parası olan düdüğü çaldı, Guardiola, Haaland'ı aldı. Norveçli yıldız; güçlü fiziği, gençliği, çabukluğu ve kendine has sol ayağı ile doğru bir ligi seçti.Haaland'ın alacağı 31.5 milyon Euro'luk ücreti hak ettiğini düşünüyorum. Karşılığını fazlasıyla verecektir.Babasının izinden gittiYAKIN tarihte hayatını kaybeden menajer Mino Raiola, göremedi ama Haaland'ın 60 milyon Euro gibi bir rakama serbest kalmasını planlayan oydu. Norveçli santrforun imza parası ve yıllık ücretini Barça'nın ödemesi mümkün değildi. Real Madrid de Mbappe peşinde koşuyordu.Guardiola, Şampiyonlar Ligi kupasına giden yolun onun tipinde bir santrfor olduğunu artık kabul etti ve