Leipzig sıcak sıra Sörloth’ta

Norveçli yıldızın İstanbul’a gelen menajeri Wivestad’la da pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş’ın 3 yıllık sözleşme karşılığında oyuncuya vermeyi düşündüğü maaş ise sezon başına 2.5 milyon Euro
Beşiktaş, forvet mevkiini emanet etmek istediği Alexander Sörloth için görüşmelerini hızlandırdı. Kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, Leipzig'e 6 milyon Euro bonservisbedeli ve sonraki satıştan yüzde50 pay önermişti. Alman ekibinin, diğer taliplilere göre Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.
FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞECEK
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Görüşme önceliğinisiyah-beyazlılara veren Wivestad'ın,Fenerbahçeli idarecilerlebir araya geleceği belirtildi. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
BUKSA RESTİ ÇEKTİ!
BEŞIKTAŞ'IN golcü listesinde ikinci sırada yer alan Adam Buksa, formasını giydiği New England'ın yönetimiyle görüşme yaptı. Siyah-beyazlılarınilgisinden memnun olanPolonyalı futbolcu, Avrupa'yadönmeyi istediğini dile getirdi. Buksa'nın aralık ayında bitecek sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon maddesi bulunuyor. Beşiktaş ise Sörlothtransferinde istediğisonuca ulaşamadığı takdirdeABD ekibiyle masayaoturak oyuncunun 5 milyondolarlık bonservisiniindirmeye çalışacak.
Erling Haaland, 60 milyon Eurobonservis bedelini ve 31.5 milyonEuro yıllık maaşı hak ediyor mu?
Gürcan BİLGİÇ
Hayali ve karşılığı yok
FUTBOL dünyasının kendine ait bir piyasası oluştu. Kesinlikle hayali ve karşılığı olmayan bedeller var. Messi, Barcelona'dan ayrıldığında senede 100 milyon Euro kazanıyordu. Sezon sonu serbest kalacak olan Mbappe için Real Madrid yılda 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu rekabet "Oyuncuyu alalım, şampiyon olalım" felsefesinden ziyade kulüplerin kendi aralarında güç savaşı gibi. Düşünsenize; Real Madrid, Ronaldo'yu sattığı parayla stadını yaptı. Juventuslular da bu transferden keyif aldı, mutlu oldu. Bu rakamlar, oyuncuların kalitesini değil, kulüplerin gücünü temsil ediyor.
Levent TÜZEMEN
Parası olan düdüğü çaldı
MANCHESTER City, Haaland gibi yıldız bir oyuncuya 60 milyon Euro bonservisi boşuna vermez. Haaland, son dönemlerde golcülük konusunda her takımın isteyeceği bir oyuncudur. Parası olan düdüğü çaldı, Guardiola, Haaland'ı aldı. Norveçli yıldız; güçlü fiziği, gençliği, çabukluğu ve kendine has sol ayağı ile doğru bir ligi seçti. Sol ayaklıgolcü bulmak kolay değil, Haaland da PremierLig'de atacağı gollerle kendisine verilen paranınboşa olmadığını ispatlayacaktır. Haaland'ın alacağı 31.5 milyon Euro'luk ücreti hak ettiğini düşünüyorum. Karşılığını fazlasıyla verecektir.
Bülent TİMURLENK
Babasının izinden gitti
YAKIN tarihte hayatını kaybeden menajer Mino Raiola, göremedi ama Haaland'ın 60 milyon Euro gibi bir rakama serbest kalmasını planlayan oydu. Norveçli santrforun imza parası ve yıllık ücretini Barça'nın ödemesi mümkün değildi. Real Madrid de Mbappe peşinde koşuyordu. Sezon başında Kane için 160 milyon Euro'yakadar çıkıp alamayan City elini çabuk tuttu. Guardiola, Şampiyonlar Ligi kupasına giden yolun onun tipinde bir santrfor olduğunu artık kabul etti ve Haaland bir zamanlar babasınınforma giydiği City'ye gitmiş oldu.