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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:14

Nwakaeme yeniden masada! Trabzonspor harekete geçti...

Nwakaeme yeniden masada! Trabzonspor harekete geçti...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Attığı gol ve yaptığı asistlerle takımını kupaya taşıyan isimlerden ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olana Anthony Nwakame, kupa maçı sonrası takımda kalmak istediğini açıkladı ve yönetimi tekrardan harekete geçirdi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin kupa maçı sonrası yaptığı açıklamalar üzerine yönetim tekrar harekete geçti.

Takımda kalma isteğini, "Trabzonspor'dan başka kimseyle görüşmüyorum. Bana git denmeden gitmem" diyerek belli eden Nijeryalı yıldız, kulüple tekrar görüşmek istediğini ifade etmişti. Bu gelişme üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hem oyuncu hem de menajeri ile tekrar masaya oturacağı belirtildi.

Daha önce imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 3.2 milyon Euro talep eden 33 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavililerin teklif ettiği 2.5 milyon Euro'ya 'Evet' demesi bekleniyor.

Nwakaeme bu sezon ligde 11 gol, 10 asistlik katkıyla Trabzonpor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan isimlerdendi.

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Nwakaeme yeniden masada! Trabzonspor harekete geçti...
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