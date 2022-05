İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, gelecek sezon da büyük olasılıkla bu takımın formasını giyeceğini söyledi.

Okay, Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda soruları yanıtladı.

Sezon başının kendisi için sıkıntılı geçtiğini belirten Okay, "Bu sene kariyerimin en değişik sezonlarında biri oldu. Alışık olmadığım durumlar yaşandı. West Bromwich'te kalmayı planlıyordum ama salgın olması ve başka sebeplerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Celta'daki sezon başı kampında herkes, takımdan ayrılacağım, başka kulübe imza atacağım gözüyle bakıyordu. O yüzden sezon başı kampı da bir nevi takımdan ayrı gibi çalışmıştım. Transfer gerçekleşmeyince takımda kaldım ama o anda takımın içinde tam değildim. İlk 11'i yakalama seviyesinde değildim. Yarım devre öyle geçti. Ondan sonra iyi oynadığım maçlar da oldu ama daha fazla şans bulamayacağımı anladığım zaman takımı değiştirme zamanı geldiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Okay Yokuşlu, şöyle konuştu:

"Buraya kiralık olarak geldim ama ligde kaldığımız takdirde Getafe'de devam edeceğim gibi gözüküyor. Şu anda burada mutluyum ve burada başarılı olmak istiyorum. Ailem de mutlu. Öncelikli hedefim burada formayı kapıp, kendi performansımı göstermek. Kendime güvenim var. Futbolda bazen istediğiniz şeyler aynı zamanda denk gelmeyebiliyor. Bunun da bilincindeyim. Artık belirli bir olgunluktayım. Bunu bilerek, isyan etmeyerek, her gün çalışarak o günün geleceğini, o performansı verebileceğimi biliyorum. Bir sonraki sezona şimdiden motive oluyorum. Bir satın alma opsiyonu var. Onu kulübüm kullanırsa ve kümede kalırsak, burada devam edeceğim. Onu da sezon sonunda göreceğiz. Şu an için İspanya'da devam edeceğim gibi gözüküyor."

Milli futbolcu, "Kariyer planlamanda Türkiye'ye dönmek var mı?" sorusuna, "Kalabildiğim kadar Avrupa'da kalmak istiyorum ama futbol bu. Hiçbir zaman büyük konuşmayı da sevmedim. Futbolda nerenin iyi olacağına inanıyorsam orada olurum. 'Uygun şartlar oluşursa neden olmasın.' diyeyim ama şu an öyle bir düşüncem yok." yanıtını verdi.

Okay Yokuşlu, Türkiye'den kendisine gelen resmi bir teklif de bulunmadığını dile getirdi.

"EN DOĞRU SEÇENEĞİN GETAFE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Okay, sezon ortasında tercihini Getafe'den yana kullandığını ve bu seçiminden dolayı mutlu olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Başka takımlar da vardı ama en doğru seçeneğin Getafe olduğunu düşündüm. Takım sezon başında biraz sıkıntılı bir başlangıç yaptı ancak daha sonra çok büyük bir güç örneği göstererek çıkış yakaladı. Oturmuş bir takımları vardı. Bunu bilerek geldim. Hocanın ve yönetimin bana olan tutumu hoşuma gitti açıkçası. İlk dönemde oynamasam bile idmanlarda mutluydum, hocayla iletişimden mutluydum, bana güvendiğini biliyordum. Takım içi çok iyi bir havamız var. Geçen maçta şans geldi, ben de değerlendirmeye çalıştım. Güzel oldu. Sezon bitimine çok az bir süre kaldı. Oynayabildiğim kadar oynayıp, sezon başına daha iyi bir şekilde girip, burada kalmak istiyorum."

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI SORUYORLAR"

Süper Lİg'i mümkün olduğunca takip ettiğini aktarıp, Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayan Okay Yokuşlu, kutlama görüntülerinin İspanya'da da konuşulduğunu belirterek, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını bizim soyunma odasında bile soruyorlar. Bütün dünya kutlamaları konuşuyor şu an. Meşhur kutlama görüntüsü var, telefon ışıklarıyla yapılan. Bütün sosyal medyada yer buldu." değerlendirmesini yaptı.

Kutlama görüntülerini büyük bir keyifle izlediğini dile getiren milli futbolcu, "Bu kutlamayı yapmak çok uzun süredir beklenen bir şey. Trabzon halkını tanıdığım, insanlarını bildiğim için... Hocası, takımı, taraftarı ve yönetimiyle çok güzel bir iş başardılar. Bu sene sonuna kadar da hak ettiklerini düşünüyorum. Belki de devamı gelecek. Çünkü çok güzel bir hava yakaladılar. Çok mutluluk vericiydi. Çünkü ben içlerinden biri olarak, orada oynamış biri olarak, onlar için ne ifade ettiğini az çok anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

KUNTZ İLE KONUŞMASI

A Milli Takım'ın son iki kampında yer almayan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı formayı yeniden giymek için sıkı çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Çağrılmadığım ilk kampta hoca beni aradı. Sağ olsun, teşekkür ederim. Bir karar aldığını, bundan sonra daha fazla oynama ritmini yakalamış futbolcularla devam edeceğini söyledi. Ben de hocaya kararına saygı duyduğumu belirttim. Olabilir. Ancak bu tekrar geri dönmeyeceğim anlamına gelmez. Bunun bilincindeyim. Futbolda iyiyseniz iyisinizdir. Bazen istenmeyen durumlar da olabilir. Bunun benim futbolculuğum ya da başka bir şeyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Performans sporu yapıyoruz. Bazen işler iyi gider, bazen yolunda gitmez. O yüzden hocaya saygı duyduğumu söyledim. Milli Takım forması hepimiz için çok kutsal. Ben de her zaman orada olmak isterim. Hedeflerim var. Milli Takım da bunlardan bir tanesi. Her zaman her fırsatta orada olmak isterim. Saha içi iyi olduğu zaman gitme şansınız daha yüksek. Ben de bunun için çalışıyorum."

Dünya Kupası'na katılamamanın tüm futbolcular için üzücü bir durum olduğunu kaydeden Okay, "Portekiz maçı çok inişli çıkışlıydı. Dünya Kupası'na katılamamak her futbolcu için iyi bir olay değil. Oraya kadar yaklaştık. Gruplara çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Ondan sonra bazı talihsizlikler oldu ama yine de sonuna kadar geldik. Katılma şansımız vardı. Üzücü tabii ki. Her futbolcu Dünya Kupası'na katılmak ister. Var olan turnuvaların en büyüğü." şeklinde görüş belirtti.

Milli futbolcu, önlerindeki ilk hedefin 2024 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Bunu yapacak güce sahip bir takımımız var. O havayı yakaladığımızda neden olmasın? Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da Türk futboluna olan bakışa da değinen Okay, "Bildikleri takımlar var. Kimisi daha ilgili oluyor, kimisi daha yüzeysel bilgiye sahip. Ancak genel olarak tanıyorlar. Burada en çok kafalarına kazınan şey taraftarlarımız. Genelde ambiyanstan ve ateşli taraftarlarımızdan bahsediyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.