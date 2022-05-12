Özbek isteksiz Elmas kararsız

11 Haziran'da seçime gidecek olan G.Saray'da başkan adayları, listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında 3. bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Eski başkanlardanDursun Özbek de mevcut şartlarda seçime girmeyi düşünmüyor. Gözler bir haftadır camianın önemli isimleriyle toplantılar gerçekleştiren Burak Elmas'a çevrildi.bir anlamda nabız yokladı ancak beklediği desteği henüz alamadı. Burak Elmas'ın nihai kararı bekleniyor.