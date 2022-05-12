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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Özbek isteksiz Elmas kararsız

MEHMET ÖZCAN
Özbek isteksiz Elmas kararsız
11 Haziran'da seçime gidecek olan G.Saray'da başkan adayları, listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında 3. bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Eski başkanlardan Ünal Aysal kesinlikle aday olmayacak. Dursun Özbek de mevcut şartlarda seçime girmeyi düşünmüyor. Gözler bir haftadır camianın önemli isimleriyle toplantılar gerçekleştiren Burak Elmas'a çevrildi. Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Adnan Polat'la görüşen Elmas, bir anlamda nabız yokladı ancak beklediği desteği henüz alamadı. Burak Elmas'ın nihai kararı bekleniyor.

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Özbek isteksiz Elmas kararsız
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