Trabzonspor’dan dev kutlama için efsanelere davet! 2010-2011 kadrosu...

136 KİŞİYİ TEK TEK ARADILAR

Trabzonspor kulübü ayrıca sürpriz bir davet gerçekleştirdi. Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamış futbolcular, tek tek telefonla aranıp törene çağrıldı. Tam 136 kişinin davet edildiği bildirilirken, bu oyuncular arasında 2010-2011 kadrosundaki isimlerin de olması dikkat çekti. Bilindiği üzere Trabzonspor, 2010-2011 sezonuyla birlikte 8 şampiyonlukları olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kulübün resmi sitesinde de 8 şampiyonluklarının bulunduğu yazıyor. Davet edilen bu 136 ismin tamamının gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.