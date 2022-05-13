Doğru örnek Trabzonspor

"Sevgi ve saygının olduğu demeçlere, bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim. Bu oyunun iyileştirme gücü vardır, oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Örnek olmaya devam...Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensupları ile buluşurken geldiği ilk günden takımın şampiyonluğa giden hikâyesini anlattı. Saha içi olayları ile ilgili bir duruşlarının olduğunu veçıkmayacaklarını belirten şampiyon apoletli teknik adam,vurguladı. Avcı şöyle devam etti: "Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Potansiyeli pozitife çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine, hakeme, oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor.Oyunun içinde kalıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım, çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçlere, bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim. Bu oyunun iyileştirme gücü vardır, oyunlar 24 saat sonra bitiyor..""Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım, onu çok seviyorum o da beni. Birbirimize karşı sevgi ve saygımız var. Mukavelesi bitiyordu, ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da kalmak istediğini söyledi. Bundan sonraki süreç, yönetim kuruluyla başkan arasında devam ediyor.""Organizasyonların en büyüğü ve en özeli Şampiyonlar Ligi... Müziği bile çok güzel. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığımız Roma'nın Teknik Direktörü Mourinho maçtan sonra 'Trabzonspor buranın takımı değil' demişti. Bu bizim için çok değerli. Oralar başka bir deneyim."