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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Sörloth’ta uçurum var

Sörloth’ta uçurum var

Norveçli yıldızın menajeri yıllık maaş olarak 3.5 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlıların vermeyi planladığı rakam ise 2.5 milyon Euro

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İstanbul'a davet ettikleri Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad ile pazarlıklara başladı. Wivestad'ın, yıllık ücret olarak Norveçli golcünün Leipzig'de kazandığı 3.5 milyon Euro'yu talep ettiği öğrenildi. Siyahbeyazlılar ise 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 2.5 milyon Euro önerdi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Bu arada Sörloth'un kulübü Leipzig'in, Beşiktaş'ın 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren teklifine olumlu yaklaştığı ancak bonservis bedelinin 8 milyon Euro'ya çıkarılmasını istediği kaydedildi.

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Sörloth’ta uçurum var
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