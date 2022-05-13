Trabzon’da şampiyonluk kutlamaları şimdiden başladı! SABAH TV, Trabzon’dan bildiriyor

2010-2011 SEZONUNDA OLAN 136 KİŞİYİ TEK TEK ARADILAR

Trabzonspor kulübü ayrıca sürpriz bir davet gerçekleştirdi. Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamış futbolcular, tek tek telefonla aranıp törene çağrıldı. Tam 136 kişinin davet edildiği bildirilirken, bu oyuncular arasında 2010-2011 kadrosundaki isimlerin de olması dikkat çekti. Davet edilen bu 136 ismin tamamının gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA AKIN EDECEK

Kulübün bu süreçte herhangi bir eksiklik yaşamaması için en ince detayına kadar her süreç gözden geçiriliyor. Ayrıca kulübün davetlisi olarak yurt dışından çok sayıda gazeteci, fenomen ve spor adamı da şehirdeki kutlamalar için Trabzon'a gelecek.

İŞTE ŞAMPİYONLUK KUTLAMA PROGRAMI

16:00 STAT KAPILARININ AÇILMASI

17:00 ŞAMPİYONLARIN FİLOSU – DENİZDE KUTLAMA TESİSLERDEN TRABZON LİMANINA

18:30 ŞAMPİYONLUK KORTEJİ – ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE TRABZON LİMANINDAN STADYUMA

19:00 STADYUMA VARIŞ

19:45 SAHNEDE HORON (KASKETLİLER)

19:50 DEV HORON ŞOVU

20:00 SAHNEDE KOLBASTI ŞOV

20:11 KUPA TÖRENİ

21:30 STAT İÇİ ŞAMPİYONLUK TURU

21:45 DJ/SANATÇI PERFORMANS

23:00 KAPANIŞ