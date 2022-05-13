Trabzon’da şampiyonluk kutlamaları şimdiden başladı! SABAH TV, Trabzon’dan bildiriyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyon coşkusu tüm hızıyla sürüyor. 7'de 70'e kalbi Bordo-Mavi takımla atan tüm taraftarlar kent meydanında yıllar sonra gelen tarihi zaferi kutlamaya devam ediyor. SABAH TV, Trabzon şehrinden renkli görüntüleri sizlerle buluşturuyor. Bordo-Mavi'ye boyanan kent meydanında bir araya gelen taraftarlar, horon teperek şampiyonluk mutluluğunu birbirleriyle paylaşıyor.
Trabzonspor Kulübü ise Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek kupa töreninde dev bir organizasyona imza atacak. Havai fişek gösterileri, konserler ve DJ performanslarıyla birlikte taraftarların doyasıya eğleneceği kutlamalarda Bordo-Mavililer, lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıracak. Futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla sahaya dans eşliğinde çıkacak.
2010-2011 SEZONUNDA OLAN 136 KİŞİYİ TEK TEK ARADILAR
Trabzonspor kulübü ayrıca sürpriz bir davet gerçekleştirdi. Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamış futbolcular, tek tek telefonla aranıp törene çağrıldı. Tam 136 kişinin davet edildiği bildirilirken, bu oyuncular arasında 2010-2011 kadrosundaki isimlerin de olması dikkat çekti. Davet edilen bu 136 ismin tamamının gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
AVRUPA AKIN EDECEK
Kulübün bu süreçte herhangi bir eksiklik yaşamaması için en ince detayına kadar her süreç gözden geçiriliyor. Ayrıca kulübün davetlisi olarak yurt dışından çok sayıda gazeteci, fenomen ve spor adamı da şehirdeki kutlamalar için Trabzon'a gelecek.
İŞTE ŞAMPİYONLUK KUTLAMA PROGRAMI
16:00 STAT KAPILARININ AÇILMASI
17:00 ŞAMPİYONLARIN FİLOSU – DENİZDE KUTLAMA TESİSLERDEN TRABZON LİMANINA
18:30 ŞAMPİYONLUK KORTEJİ – ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE TRABZON LİMANINDAN STADYUMA
19:00 STADYUMA VARIŞ
19:45 SAHNEDE HORON (KASKETLİLER)
19:50 DEV HORON ŞOVU
20:00 SAHNEDE KOLBASTI ŞOV
20:11 KUPA TÖRENİ
21:30 STAT İÇİ ŞAMPİYONLUK TURU
21:45 DJ/SANATÇI PERFORMANS
23:00 KAPANIŞ