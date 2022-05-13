Sabah TV Trabzon'dan bildiriyor | Video

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu tüm hızıyla sürüyor. 7'den 70'e kalbi Bordo-Mavili takımla atan tüm taraftarlar, kent meydanında yıllar sonra gelen tarihi zaferi kutlamaya devam ediyor.