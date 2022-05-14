Arda Kardeşler’in hakemliği tehlikede

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçı başlamadan önce hakem Arda Kardeşler enteresan bir olaya imzasını koymuştu.Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili "TFF ve MHK'nin bilgisi yoktu. Şiddetle karşıyız" diyerek soruşturma açmıştı. TFF'nin soruşturma bitene kadar maç vermeyeceği 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem dün de PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada,suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarıncaolarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. Bu maddeye göre Kardeşler'in lisansı iptal edilebilir.