Gidersem artık bana kızmazlar

Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır’dan transfer mesajı: "Trabzonspor için çok fedakârlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum."
Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, A Spor'da SABAH Spor muhabiri Yunus Emre Sel ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Şampiyonlukta paysahibi olan isimlerinbaşındagelen başarılıkaleci,geleceğiyleilgiligündem yaratanaçıklamalaryaptı. Bordomavili ekipte hayallerinin gerçek olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki file bekçisi şunları söyledi:
Şampiyon olacağımızı hayal ediyordum. Çocukluğumdanberi Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonlukaltyapıdayken hayalimdiama A takıma çıkınca hedefimoldu ve gerçekleştirdim.
SOYUNMA ODASINDA ÇOK AĞLADIM Kutlamalar esnasındameydanda olmak isterdim amastattan çıkamadık. Antalya maçıbiter bitmez soyunma odasınakaçtım, 1 saat ağlamışımdır.Çok duygulandım.
Trabzonsporiçin çok fedakârlık yaptım, kulüpde benim için yaptı. Hedeflerimarasında Avrupa'ya gitmekvar. Bana ve kulübe uygunve mantıklı bir teklif gelirse gitmekistiyorum. 3 kupam var, artıkbana kızmazlar diye düşünüyorum.
'KAYSERİ'DE ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANDI'
Kayseri maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Sahaya ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Ona çok üzülmüştüm.
3 senedir psikolojik destek alıyorum. Bazen büyük kırılmalar yaşayabiliyorsunuz, onları en aza indirmek için bunu yapıyorsunuz.
Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy... Forvetlerden bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Takım arkadaşlarım arasında beni en çok Abdülkadir Ömür zorluyor.
Abdullah hocaya bana hayallerimi yaşattığı için çok teşekkür ederim. Keşke 10 sene burada kalsa. Çok çalışkan biri.
'KUSURA BAKMA AŞKIM!'
Röportaja Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır da bir soru ile katıldı. Eşinin, "Düğünümüzde mi yoksa şampiyonluk maçında mı daha çok heyecanlandın?" sorusu karşısında bir an duraksayan başarılı kaleci, "Aşkım kusura bakma, şampiyonluk maçı düğünümden daha heyecanlıydı" cevabını verdi.