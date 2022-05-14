Gidersem artık bana kızmazlar

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, A Spor'damuhabiri Yunus Emre Sel ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.Bordomavili ekipte hayallerinin gerçek olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki file bekçisi şunları söyledi:Şampiyon olacağımızı hayal ediyordum.Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var.Antalya maçıbiter bitmez soyunma odasınakaçtım, 1 saat ağlamışımdır.Çok duygulandım.Trabzonsporiçin çok fedakârlık yaptım, kulüpde benim için yaptı.3 kupam var, artıkbana kızmazlar diye düşünüyorum.Kayseri maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Sahaya ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Ona çok üzülmüştüm.3 senedir psikolojik destek alıyorum. Bazen büyük kırılmalar yaşayabiliyorsunuz, onları en aza indirmek için bunu yapıyorsunuz.Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy... Forvetlerden bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Takım arkadaşlarım arasında beni en çok Abdülkadir Ömür zorluyor.Abdullah hocaya bana hayallerimi yaşattığı için çok teşekkür ederim. Keşke 10 sene burada kalsa. Çok çalışkan biri.Röportaja Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır da bir soru ile katıldı. Eşinin, "Düğünümüzde mi yoksa şampiyonluk maçında mı daha çok heyecanlandın?" sorusu karşısında bir an duraksayan başarılı kaleci, "Aşkım kusura bakma, şampiyonluk maçı düğünümden daha heyecanlıydı" cevabını verdi.