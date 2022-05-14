Morutan: Sorumlu Torrent

Sezon başında transfer edilen ancak Torrent döneminde kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu duruma anlam veremediğini söyledi. Galatasaray'ın Rumen futbolcusu,ifadelerini kullanırken Hagi ile tanışmasını ise şöyle anlattı: "11 yaşında Danone Kupası'nda tanıdım Hagi'yi. O kupada final oynadık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim; Hagi'nin elinden de en iyi futbolcu kupasını aldım."