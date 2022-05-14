Morutan: Sorumlu Torrent

Sezon başında transfer edilen ancak Torrent döneminde kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu duruma anlam veremediğini söyledi. Galatasaray'ın Rumen futbolcusu, "Torrent'in nedenbeni oynatmadığını bilmiyorum. Ben idmandaaynı şekilde çalışmaya devam ettim, belki dedaha fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı vesorumlusu o" ifadelerini kullanırken Hagi ile tanışmasını ise şöyle anlattı: "11 yaşında Danone Kupası'nda tanıdım Hagi'yi. O kupada final oynadık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim; Hagi'nin elinden de en iyi futbolcu kupasını aldım."