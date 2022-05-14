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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Morutan: Sorumlu Torrent

Morutan: Sorumlu Torrent
Sezon başında transfer edilen ancak Torrent döneminde kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu duruma anlam veremediğini söyledi. Galatasaray'ın Rumen futbolcusu, "Torrent'in neden beni oynatmadığını bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim, belki de daha fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı ve sorumlusu o" ifadelerini kullanırken Hagi ile tanışmasını ise şöyle anlattı: "11 yaşında Danone Kupası'nda tanıdım Hagi'yi. O kupada final oynadık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim; Hagi'nin elinden de en iyi futbolcu kupasını aldım."

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Morutan: Sorumlu Torrent
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