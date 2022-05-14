Son 40 yılın en kötüsü!

48 puanla 13. olan sarı-kırmızılılar, kalan 2 maçı da kazanamazsa iyice dibi görüp, 16.’lığa kadar düşebilir! İkisinden de galip ayrılması halinde bile çıkacağı en yüksek mevki 9. sıra
Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak. Bitime 2 hafta kala48 puanla 13. sırada yer alansarı-kırmızılı takım, 6 puanalınması halinde en iyi ihtimalle9. sıraya çıkacak ancak puankaybetmeye devam ederse 16. sırayakadar inebilir. Galatasaray en son 1981-82 sezonundaşampiyonluk potasınadeğil düşme hattına dahayakındı. Sarı-kırmızılılar, o dönem17 takımla oynanan ligi 11. sıradatamamlamıştı. Aslan'ın, kalan iki karşılaşmada Adana Demirspor veAntalyaspor'u devirememesi halinde ilk 10 dışında kalması söz konusu. Buhaftaya kadar kalesinde gördüğü 50golle en fazla gol yediği sezonu yaşayanCimbom'un averajı da -3...