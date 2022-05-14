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Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:33 Son Güncelleme: 14.5.2022 17:22

Son dakika: Bayern Münih resmen açıkladı! Robert Lewandowski ayrılıyor

Son dakika: Bayern Münih resmen açıkladı! Robert Lewandowski ayrılıyor

Son dakika haberleri... Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı. Salihamidzic, "Lewa'nın 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Bu bir gerçek." açıklamasını yaptı.

Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı. Lewandowski'nin daha önce de kulüpten ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmiş ve Polonyalı yıldızın Barcelona'ya gideceği yazılmıştı.

LEWANDOWSKİ SÖZLEŞME UZATMAYI KABUL ETMEDİ

Sky Mikro'ya açıklamalarda bulunan Salihamidzic, "Lewandowski ile konuştum. Görüşmede sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmek istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir şeyler denemek istediğini söyledi. Ama pozisyonumuz değişmedi. 'Lewa'nın 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Bu bir gerçek."

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Son dakika: Bayern Münih resmen açıkladı! Robert Lewandowski ayrılıyor
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