Suarez’le sıcak temas

Bitirici santrfor özellikleri taşıyan bir yıldız futbolcuyla anlaşma planları yapan Fenerbahçe, görüşmelerini sürdürüyor. Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un menajeriyle temas kuran sarı-lacivertlilerin, bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerdebaşkan Ali Koç'un, burada Luis Suarez'in menajeriyle yüz yüze görüştüğü bildirildi.Uruguaylıfutbolcuya ABD'den de teklifler olduğuancak 35 yaşındaki golcünün Avrupa'daoynamaya devam etmekistediği aktarıldı. İlk temasınolumlu geçtiği kaydedilirken,tarafların bir kez dahagörüşmek üzere ayrıldığıbelirtildi.Yıldız futbolcukariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelonagibi dev kulüplerde de oynadı.