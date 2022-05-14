Suarez’le sıcak temas

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Madrid’de Uruguaylı yıldızın menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Suarez cephesi transfere olumlu yaklaştı
Bitirici santrfor özellikleri taşıyan bir yıldız futbolcuyla anlaşma planları yapan Fenerbahçe, görüşmelerini sürdürüyor. Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un menajeriyle temas kuran sarı-lacivertlilerin, bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın birorganizasyonuna katılmak içinMadrid'e giden başkan Ali Koç'un, burada Luis Suarez'in menajeriyle yüz yüze görüştüğü bildirildi.
ABD KULÜPLERİ DE İSTİYOR
Atletico Madrid ile sözleşmesi sezonsosunda bitecek olan Uruguaylıfutbolcuya ABD'den de teklifler olduğuancak 35 yaşındaki golcünün Avrupa'daoynamaya devam etmekistediği aktarıldı. İlk temasınolumlu geçtiği kaydedilirken,tarafların bir kez dahagörüşmek üzere ayrıldığıbelirtildi. Bu sezon AtleticoMadrid'le 43 resmi maça çıkan,25'inde ilk 11'de başlayan Suarez, 13gol atarken 2 asist yaptı. Yıldız futbolcukariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelonagibi dev kulüplerde de oynadı.