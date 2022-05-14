Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Suarez’le sıcak temas
Giriş Tarihi: 14.5.2022

Suarez’le sıcak temas

Suarez’le sıcak temas

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Madrid’de Uruguaylı yıldızın menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Suarez cephesi transfere olumlu yaklaştı

Bitirici santrfor özellikleri taşıyan bir yıldız futbolcuyla anlaşma planları yapan Fenerbahçe, görüşmelerini sürdürüyor. Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un menajeriyle temas kuran sarı-lacivertlilerin, bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın bir organizasyonuna katılmak için Madrid'e giden başkan Ali Koç'un, burada Luis Suarez'in menajeriyle yüz yüze görüştüğü bildirildi.

ABD KULÜPLERİ DE İSTİYOR
Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sosunda bitecek olan Uruguaylı futbolcuya ABD'den de teklifler olduğu ancak 35 yaşındaki golcünün Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği aktarıldı. İlk temasın olumlu geçtiği kaydedilirken, tarafların bir kez daha görüşmek üzere ayrıldığı belirtildi. Bu sezon Atletico Madrid'le 43 resmi maça çıkan, 25'inde ilk 11'de başlayan Suarez, 13 gol atarken 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev kulüplerde de oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AKM'de Ayasofya mesajı: Tam da üstadın dediği şekilde açıldı!
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
Son dakika: ABD ve Rusya'dan üst düzey temas! "Acil ateşkes ilan edilmeli"
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Öğrenemediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Suarez’le sıcak temas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA