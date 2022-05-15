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Giriş Tarihi: 15.5.2022 19:20 Son Güncelleme: 15.5.2022 19:20

Belçika'da şampiyon Club Brugge!

AA
Belçika’da şampiyon Club Brugge!

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Lig) Club Brugge, Royal Antwerp'i Hans Vanaken, Jack Hendry ve Sargis Adamyan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 'Şampiyonluk Turu' 5. hafta karşılaşmasında Royal Antwerp'e konuk olan Club Brugge'e şampiyonluğu getiren golleri, 49. dakikada penaltıdan Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Hendry ve 66. dakikada Sargis Adamyan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 19. dakikada eski Fenerbahçeli Michael Frey attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonluk Turu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Üst üste üçüncü kez ligde zirveye çıkan Belçika temsilcisi, toplamda 18. şampiyonluğuna ulaştı.

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Belçika'da şampiyon Club Brugge!
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