Belçika’da şampiyon Club Brugge!

Ligin 'Şampiyonluk Turu' 5. hafta karşılaşmasında Royal Antwerp'e konuk olan Club Brugge'e şampiyonluğu getiren golleri, 49. dakikada penaltıdan Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Hendry ve 66. dakikada Sargis Adamyan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 19. dakikada eski Fenerbahçeli Michael Frey attı.