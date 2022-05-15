İsmail Kartal vedaya çıkıyor

16 haftada 12 maçlık yenilmezlik serisine imza atan Kartal, Karagümrük maçıyla Kadıköy’e veda edecek
Fenerbahçe 2021-22 sezonunda evindeki son karşılaşmayı bugün Karagümrük'le oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da taraftarı önünde son maçına çıkacak. Ligde son 12 maçta mağlubiyetyaşamayan ve bu süreçte 10 galibiyet,2 beraberlikle 32 puan toplayan Kartal, bugün alacağı zaferle hemikinciliği garantileyip ŞampiyonlarLigi vizesini almak hem de taraftarınabol gollü bir galibiyet armağanetmek istediğini söyledi. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan sarı kart cezalısı,Pelkas, Kim, Crespo ve Arda sakat.