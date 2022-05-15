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Giriş Tarihi: 15.5.2022

İsmail Kartal vedaya çıkıyor

İsmail Kartal vedaya çıkıyor

16 haftada 12 maçlık yenilmezlik serisine imza atan Kartal, Karagümrük maçıyla Kadıköy’e veda edecek

Fenerbahçe 2021-22 sezonunda evindeki son karşılaşmayı bugün Karagümrük'le oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da taraftarı önünde son maçına çıkacak. Ligde son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan ve bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan toplayan Kartal, bugün alacağı zaferle hem ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi vizesini almak hem de taraftarına bol gollü bir galibiyet armağan etmek istediğini söyledi. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan sarı kart cezalısı, Pelkas, Kim, Crespo ve Arda sakat.

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İsmail Kartal vedaya çıkıyor
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