Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü! Dördüncülük yarışında Başakşehir’den kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6'da Zymer Bytyqi, 73'te Konrad Michalak ve 87'de Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 16'da penaltıdan Ayoub El Kaabi attı.
Bu sonuçla 67 puana yükselen Konyaspor, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle ligde son hafta öncesi ikincilik iddiasını sürdürdü. Hatayspor ise 50 puanda kaldı.
Dördüncülük yarışı veren bir diğer takım olan Alanyaspor da sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin galibiyet gollerini Famara Diedhiou, Wilson Eduardo ve Daniel Candeias attı.