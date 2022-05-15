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Giriş Tarihi: 15.5.2022 21:01 Son Güncelleme: 15.5.2022 21:04

Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü! Dördüncülük yarışında Başakşehir'den kayıp

Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü! Dördüncülük yarışında Başakşehir’den kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 yenerek son hafta öncesi ligde ikincilik iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Zymer Bytyqi, Konrad Michalak ve Ahmed Hassan kaydetti. Ligde dördüncülük yarışı veren takımlardan Medipol Başakşehir deplasmanda berabere kalırken Alanyaspor, sahasında kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6'da Zymer Bytyqi, 73'te Konrad Michalak ve 87'de Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 16'da penaltıdan Ayoub El Kaabi attı.

Bu sonuçla 67 puana yükselen Konyaspor, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle ligde son hafta öncesi ikincilik iddiasını sürdürdü. Hatayspor ise 50 puanda kaldı.

Ligde dördüncülük yarışı veren Medipol Başakşehir ise deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü Stefano Okaka atarken Giresunspor'un golünü ise Alexis Perez kaydetti.

Dördüncülük yarışı veren bir diğer takım olan Alanyaspor da sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin galibiyet gollerini Famara Diedhiou, Wilson Eduardo ve Daniel Candeias attı.

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Konyaspor ikincilik iddiasını sürdürdü! Dördüncülük yarışında Başakşehir'den kayıp
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