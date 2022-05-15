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Giriş Tarihi: 15.5.2022 15:01 Son Güncelleme: 15.5.2022 15:06

Son dakika: Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Beşiktaş! Kartal'ın 11'i belli oldu

Son dakika: Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Beşiktaş! Kartal’ın 11’i belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Küme düşen Göztepe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu sezon son kez taraftarının karşısına çıkacak Göztepe bu maçı kazanarak 3 puanı taraftarına armağan etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş ise yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. İki takımın da 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak maçta iki takım da kazanmak ve taraftarına 3 puanı armağan etmek istiyor. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Jose, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe (1M), daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 6B 7M).

Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Aralık 2001den bu yana İzmir ekibini üst üste dört kez mağlup edemiyor.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. İzmir ekibi, Karabükspor'dan (2017/18) bu yana üst üste yedi iç saha mağlubiyeti alan ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Son dakika: Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Beşiktaş! Kartal'ın 11'i belli oldu
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