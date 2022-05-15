Son dakika: Süper Lig’de Göztepe’nin konuğu Beşiktaş! Kartal’ın 11’i belli oldu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe (1M), daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 6B 7M).

Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Aralık 2001den bu yana İzmir ekibini üst üste dört kez mağlup edemiyor.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. İzmir ekibi, Karabükspor'dan (2017/18) bu yana üst üste yedi iç saha mağlubiyeti alan ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya.