Valerien Ismael'den iddialı açıklama! "Seneye hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz"

Ismael, müsabakada gördükleri iki kırmızı kartın sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bu, birazcık mantaliteyle alakalı. Biz Beşiktaş'ız. Maçın öncesinde futbolcu arkadaşlarımıza henüz daha tatile çıkmadığımızı ve kulüp için oynamamız gerektiğini söyledim. Kulübü bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün 2 kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günün sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı."