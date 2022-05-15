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Giriş Tarihi: 15.5.2022 19:31 Son Güncelleme: 15.5.2022 19:36

Valerien Ismael'den iddialı açıklama! "Seneye hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz"

Valerien Ismael’den iddialı açıklama! Seneye hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip, hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, "Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip, hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz." dedi. Ismael, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakaya bekledikleri gibi çok güçlü başladıklarını söyledi.

İlk kırmızı kartın oyunu değiştirdiğini belirten Ismael, "Sonrasında 2 gol attık. Doğru zamanda goller bulduk. İkinci kırmızı karttan sonra oyun hayatta kalma oyununa döndü. Rakibi mümkün olduğunca kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Sonuna kadar savaştık. Kaleci Emre çok iyi iş çıkardı. Akademimizin de iyi iş çıkardığını söylemek istiyorum. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha gördük." diye konuştu.

Ismael, müsabakada gördükleri iki kırmızı kartın sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bu, birazcık mantaliteyle alakalı. Biz Beşiktaş'ız. Maçın öncesinde futbolcu arkadaşlarımıza henüz daha tatile çıkmadığımızı ve kulüp için oynamamız gerektiğini söyledim. Kulübü bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün 2 kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günün sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı."

Bu müsabakanın sezonun özeti gibi olduğunu belirten Ismael, "Sakatlıkların olduğu bir sezondu. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Kart tartışılabilir, ikinci kartta bir hata olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz en azından ilk sarı kartı görmeyebilirdi. Takımın her an gidişatı değiştirebilecek seviyede olduğu konusunu futbolcu arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip, hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Valerien Ismael'den iddialı açıklama! "Seneye hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz"
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